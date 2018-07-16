Как повторить эти 3 минималистичных летних макияжа Юлианны Карауловой

Лето в разгаре! Поцелуи солнца на скулах и следы сочных фруктов на губах — певица Юлианна Караулова демонстрирует, насколько привлекательным может быть минималистичный макияж.

Богиня солнца

Юлианна Караулова

«Для сияющего тона мы использовали увлажняющий крем и праймер с эффектом сияния, — рассказала Ксения Каверина , визажист Guerlain. — Затем выровняли цвет лица с помощью BB-крема. Бронзирующей пудрой прошлись по лбу, скулам и подбородку и ее же использовали на веках вместо теней. Коричневым карандашом подчеркнули межресничный контур, а на ресницы нанесли тушь для объема. Перед тем как нанести коралловую помаду, мы подготовили кожу губ увлажняющим бальзамом. В завершение слегка коснулись золотым мерцающим хайлайтером выступающих частей лица».

Какие средства использованы:

1. Хайлайтер Terracotta Summer Glow. 2. Помада Rouge G (45). 3. Тональное средство с эффектом загара Terracotta R^eve D’et’e (Clair). 4. Основа под макияж M’et’eorites Base. 5. Бронзирующая пудра Terracotta Light (00 Clair Rose). Всё — Guerlain.

Летний закат

Юлианна Караулова

«Образ в стиле Tokyo night — это сияющая кожа и яркий макияж глаз, — рассказывает Лилия Юнусова, визажист Shiseido. — Мы нанесли сияющий тон на всё лицо, а скулы выделили с помощью бронзирующего кушона. Глаза подчеркнули гелевой подводкой коричневого цвета и сливово-оранжевыми оттенками из палетки теней. Ресницы «одели» в тушь для объема, а на губы нанесли сияющее средство для лица и помаду натурального оттенка».

Какие средства использованы:

1. Тени Luminizing Satin Eye Color Trio (OR316). 2. Средство для сияния кожи Synchro Skin Illuminator (Rose Gold). 3. Подводка для глаз Inkstroke Eyeliner (Kuromitsu Brown). 4. Тональное средство Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation (Neutral 1).

Сочный фрукт

Юлианна Караулова

«Чтобы сделать макияж с акцентом на губы, мы использовали яркую матовую помаду, нанося ее кистью и создавая эффект слегка размытого контура, — рассказывает Ольга Комракова, международный визажист Clarins. — Для идеально ровного тона смешали две базы — выравнивающую и устраняющую следы усталости, а затем нанесли тон в кушоне влажным спонжем. Глаза подчеркнули с помощью матовых теней двух оттенков и черной подводки. На яблочки щек нанесли персиковые румяна, а на скулы— бронзирующую пудру. Брови проработали карандашом светлого оттенка».

Какие средства использованы:

1. Тени Ombre Matte (01 Nude Beige). 2. Румяна Blush Prodige (02 Soft Peach). 3. Помада Joli Rouge Velvet (760 Pink Cranberry). 4. Тушь Mascara Supra Volume (01 Intense Black). Всё — Clarins.