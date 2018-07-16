Зои Кравиц стала лицом аромата Black Opium от YSL

Актриса и дочь музыканта Ленни Кравица — Зои Кравиц — продолжает сотрудничество с YSL, международным амбассадором которого является с августа прошлого года. Зои стала новым лицом аромата Black Opium от YSL, рекламная кампания которого появится в середине августа 2018.

Сама Зои отзывается о работе со знаменитым брендом исключительно положительно: «Black Opium — это современная легенда. Возможность поделиться этой силой со всеми людьми — огромная честь для меня». Представители марки сделали ставку на 29-летнюю Кравиц неслучайно, ведь она обладает уникальной внешностью и сильным, бунтарским характером, что отлично вписывается в концепцию аромата.

Зои совсем скоро можно будет увидеть и на большом экране — девушка снялась во второй части «Фантастических тварей», где сыграла одну из ведьм рода Лестрейнджей, а также, возможно, бывшую возлюбленную героя Эдди Редмэйна . Премьера картины состоится 15 ноября.

попкорнnews