Косметичка блогера: 14 любимых средств для отпуска блогера Кристины Ree

Блогер Кристина Ree — о самом легком солнцезащитном молочке для тела, лучших кремах для сияния кожи, водостойкой туши, которая не растечется даже в бассейне, и других незаменимых бьюти-средствах для отпуска.

Планируя, что из бьюти-средств взять с собой в отпуск, всегда думаю и о перелете. Поэтому заранее распределяю, что «поедет» в чемодане, а что может понадобиться на борту самолета. Мне важно чувствовать себя комфортно во время путешествий, поэтому мой идеальный набор для перелета — это патчи для глаз, крем для рук, телефон, наушники и книжка с блокнотом.

Если бы мне пришлось свести количество средств для отпуска к минимуму, я бы ограничилась увлажняющим и солнцезащитным кремами, СС— или ВВ-кремом, салфетками для снятия макияжа, одной палеткой теней, тушью, любимой помадой и стандартным набором для душа — шампунем, кондиционером и гелем для душа.

Про защиту от солнца

Я не из тех, кто путешествует налегке и покупает косметику в ближайшем магазине при отеле ­— с проверенным бьюти-арсеналом чувствую себя спокойнее и увереннее. Это касается и солнцезащитного средства: мое любимое — молочко для тела с SPF 30 от Académie. Мне больше нравятся легкие текстуры, потому что они всегда легче наносятся, а результат при этом радует. Молочко не просто хорошо защищает кожу, но и помогает обрести золотистый загар — справляется и с UVA, и с UVB излучением, а еще делает кожу очень гладкой и нежной. Наношу по необходимости в течение дня, но до выхода на солнце — обязательно.

Вообще, я очень люблю красивый ровный загар, но, к сожалению, долго загорать мне нельзя — начинается аллергия на солнечные лучи. Поэтому и выгляжу круглый год как Белоснежка! Зато после даже самых непродолжительных солнечных ванн кожу спасает крем для тела The Ritual of Sakura от голландского бренда Rituals, похожий на взбитые сливки.

Для меня он идеален: пахнет чем-то сладко-сливочным, хорошо впитывается и прекрасно увлажняет кожу. Формулу обогатили антиоксидантами, витамином Е и экстрактом центеллы азиатской, так что кожа будет не только мягкой, но и упругой, что не может не радовать.

Про уход

А для ухода за кожей лица использую либо крем Glow от Erborian, либо крем-флюид от Eisenberg, а также ночной крем Night Logic от Guinot против усталости и для сияния кожи. При выборе идеального средства для лица руководствуюсь несколькими факторами: оно должно легко наноситься, хорошо увлажнять, иметь натуральный состав и делать кожу более свежей и ухоженной.

Крем Glow использую, когда хочу добиться идеального эффекта на лице: он выравнивает тон и подсвечивает за счет перламутровых частиц и экстракта лакрицы (она заставляет лицо сиять изнутри). Крем-флюид от Eisenberg наношу, когда требуется максимальное увлажнение — в его составе гиалуроновая кислота, масла ослинника, макадамии, а еще комплекс витаминов А и Е. В итоге получается питательный микс, который справляется с покраснениями после солнца. А Night Logic наношу перед сном на очищенную кожу — признаки усталости стираются как будто ластиком.

Очищение кожи — важнейший этап в моей бьюти-рутине, поэтому всегда отдаю предпочтение щадящим средствам. Как правило, это либо пенки корейских брендов, либо влажные салфетки с алоэ, либо очищающая масло-эссенция Nutri: Nectar от Shu Uemura. Последнее средство, кстати, часто использую после пляжа — эссенция содержит экстракт магнолии, который оказывает успокаивающий эффект. А еще она вкусно пахнет лавандой и сандаловым деревом.

Про волосы

При форс-мажоре я, конечно, могу воспользоваться шампунем из отеля, но все же предпочитаю брать свой — проверенный и эффективно работающий. Этим летом со мной путешествует шампунь BC Oil Miracle с маслом бразильского ореха от Schwarzkopf. Волосы после него становятся сияющими и послушными — масло заполняет пористые промежутки, поэтому пушиться волосы не будут даже после пляжа. Шампунь защищает и от вредного УФ-излучения — в составе есть солнцезащитные фильтры.

А вот маски в отпуске не делаю, но тщательно ухаживаю за волосами после возвращения домой — с помощью любимой маски для восстановления Otium Miracle от Estel. Держу 10 минут — и сразу вижу результат: волосы становятся легкими, гладкими, блестящими и упругими. Среди главных ингредиентов — ланолин и специальный питательный комплекс, устраняющий повреждения, поэтому блеск локонам после моря возвращаю имеено с ее помощью. Кстати, маска подходит для всех типов волос!

Про макияж

В отпуске делаю лайт-версию макияжа, используя минимум средств, но жаркие страны — исключение. Там я не крашусь совсем. Если необходимость нанести тональную основу все-таки есть, беру СС— или ВВ-крем от Erborian — получается незаметная вуаль и легкая маскировка недостатков. Впрочем, их скрывает консилер — Givenchy Mister Light в оттенке Meringue. Он справляется и с несовершенствами, и с покраснениями, — удобной кисточкой точечно их маскирую и любуюсь естественным сиянием кожи.

Водостойкие средства тоже беру с собой — в отпуске они очень выручают. Самые любимые — тушь Cabaret Premier от Vivienne Sabo и гель-подводка от Kiss. Эта тушь для меня — настоящая находка, по праву считаю ее самой любимой и советую всем попробовать. Она делает ресницы длинными, придает им объем, и взгляд сразу становится намного выразительнее.

Конечно, все зависит от ситуации и настроения, но в отпуске все же чаще делаю акцент на губы. Для этого беру с собой матовые помады Dior, Yves Saint Laurent или NYX, а оттенки могут быть самыми разными — от нежно-бордового до темно-красного.

Про ароматы

Я из тех, кто подбирает аромат под настроение и мероприятие, «одни духи на века» — это не про меня. Но вот к сезонам запахи не привязываю, просто одни любимчики сменяют других. В последнее время влюблена в аромат Because It’s You от Emporio Armani.

В нем балом правит ваниль, но не приторно-сладкая, а свежая — даже немного прохладная. Помимо ванили чувствуется микс их малины, лимона, розы и мускуса — то, что нужно для лета. Ну, а чтобы даже в путешествии потакать своим прихотям и подбирать ароматы под настроение, беру с собой набор миниатюр, и каждый день меня сопровождает разный шлейф.