Как повторить образ с показа Isabel Marant

Подробную инструкцию для Harper’s Bazaar подготовила Татьяна Банникова из Domenico Castello.

Прежде всего необходимо нанести на лицо увлажняющую базу с хайлайтером или светоотражающими частицами. Такая, кстати, подойдет и в качестве основы под тени — использовать специальный праймер в данном случае не нужно. Как правило, базы под тени немного подсушивают веко для хорошей «сцепки» макияжа. Здесь же нужна скользящая, кремовая основа. Пускаем в ход кремовые тени, к которым добавляем немного румян — получится необычно.

Обычно макияж с использованием большого количества кремовых текстур фиксируется более сухим средством, например, пудрой. Но в данном случае этот этап можно опустить, оставить глянцевое свечение кожи для съемки. Брови и ресницы оставляем нетронутыми. Единственное, что можно сделать — расчесать и уложить брови специальным прозрачным гелем. На губы можно нанести тинт ягодного оттенка, а сверху добавить прозрачный блеск для мерцания.