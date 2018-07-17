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В Испании использовали заживляющие свойства ананасов для лечения ожогов
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В Испании использовали заживляющие свойства ананасов для лечения ожогов 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Испанские ученые пришли к выводу, что ананас является источником вещества, которое можно использовать для лечения ожогов и других поражений кожи, передает ФБА «Экономика сегодня».
На основе бромелайна изготавливают лекарственные препараты.
Группа исследователей из университета Мигеля Сервета в Сарагосе обнаружила, что бромелайн, который разрекламирован как полезное для худеющих вещество, является «очень эффективным средством от ожогов». В частности, он позволяет защитить поврежденную кожа от развития воспалительных процессов.
Лекарственные средства на основе бромелайна уже прошли клинические испытания: как оказалось, «ананасовый заживитель» действует очень быстро, не оставляя следов на месте ожога, передает Planet Today. Технология применяется в Испании с 2015 года, в настоящее время продукт распространяется в странах Латинской Америки.
Особую роль в восстановлении играет селективный характер средств на основе бромелайна: он «съедает» уже омертвевшие ткани и способствует регенерации остальных, отметил координатор ожогового отделения университетской больницы Энрике Монклос.
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