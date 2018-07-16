Японки нашли способ увеличивать бюст на один вечер

В Японии девушки все чаще прибегают к альтернативным методам увеличения груди. Хирургическое вмешательство больше не в моде. Еще бы! Ведь в Стране восходящего солнца наиболее популярной процедурой сейчас считается временное увеличение груди. В народе операцию уже прозвали "пластикой Золушки".

TokyoISEA

Радостные японки готовы пробовать на себе результаты новой процедуры. Суть проста: в молочные железы вводят раствор, благодаря которому грудь приобретает куда более пышные размеры. Действие такого лекарства длится порядка 24 часов.

TokyoISEA

В составе новомодного препарата — вода, молочная кислота и электролиты. Процедура считается безвредной, но клинических доказательств пока нет. По сути клиенты делают чудо-укол на свой страх и риск. Тем не менее, это не останавливает девушек в погоне за пышным бюстом.

Вся процедура занимает около получаса и совсем не бьет по карману. Ее стоимость составляет всего 42 доллара.

Ходят слухи, что многие кинозвезды уже используют чудо-укол, когда собираются выходить на красную ковровую дорожку или званый ужин.