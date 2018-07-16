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Японки нашли способ увеличивать бюст на один вечер
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Японки нашли способ увеличивать бюст на один вечер 

Рамблер 1 час назад
Фото: unsplash.com
В Японии девушки все чаще прибегают к альтернативным методам увеличения груди. Хирургическое вмешательство больше не в моде. Еще бы! Ведь в Стране восходящего солнца наиболее популярной процедурой сейчас считается временное увеличение груди. В народе операцию уже прозвали "пластикой Золушки".
TokyoISEA
Радостные японки готовы пробовать на себе результаты новой процедуры. Суть проста: в молочные железы вводят раствор, благодаря которому грудь приобретает куда более пышные размеры. Действие такого лекарства длится порядка 24 часов.
TokyoISEA
В составе новомодного препарата — вода, молочная кислота и электролиты. Процедура считается безвредной, но клинических доказательств пока нет. По сути клиенты делают чудо-укол на свой страх и риск. Тем не менее, это не останавливает девушек в погоне за пышным бюстом.
Вся процедура занимает около получаса и совсем не бьет по карману. Ее стоимость составляет всего 42 доллара.
Ходят слухи, что многие кинозвезды уже используют чудо-укол, когда собираются выходить на красную ковровую дорожку или званый ужин.
Женский форум
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