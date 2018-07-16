Рита Дакота неудачно пошутила

Певица недавно удивила поклонников, выложив видео с рассказом о том, как она решилась на увеличение губ. Однако пост вызвал у всех только недоумение, поскольку у Риты от природы очень пухлые губы. Как выяснилось позднее, Рита просто пошутила.

Рита Дакота опубликовала видео с пухлыми губами, рассказав при этом, как она решилась на увеличение: «Я подумала, что мои губы недостаточно пухлые, поэтому я нашла самого лучшего мастера по увеличению губ и сделала себе такие красивые губы».

Когда же певица спросила подписчиков, нравится ли им результат, то все, словно сговорившись, стали задавать один вопрос: «Зачем?!» Ведь у Дакоты и так от природы пухлые и объемные губы.

Рита не стала долго мучить поклонников и вскоре пояснила, что это была шутка. «Я думала, у всех есть чувство юмора и все поняли, что это шутка. Я всего лишь сделала перманентный макияж губ. Во время беременности мои губы выцвели, на них появились какие-то белые пятна. Мастер восстановила мне мой натуральный цвет губ, и теперь у меня будут губы цвета губ! А на видео просто отек от многочисленных уколов, который сошел через пару часов после процедуры», — пояснила певица.

Публикация от РИТА ДАКОТА (@ritadakota)

16 Июл 2018 в 12:48 PDT Напомним, не так давно Рита сообщила, что страдала от продолжительной послеродовой депрессии. Причем на фоне внешнего благополучия Рита даже стала подумывать о смерти.