Скрабы и другие женские вещи, которыми мужчины также пользуются

Компании, выпускающие продукцию для женщин, все больше обращают внимание на потребителей-мужчин. Рассмотрим некоторые средства, которые принято считать элементами исключительно женского обихода, но которыми время от времени не пренебрегают и мужчины.

Женская бритва

Бесспорно, битва для мужчин — один из предметов первой необходимости, но станки, которые позиционируют как мужские, не идут ни в какое сравнение с женскими. Огромным преимуществом женских станков является размер — они больше, рассчитаны на покрытие большей зоны и захват более длинных волос, что очень удобно для мужчин, отращивающих бороду, но не пользующихся электрической машинкой. Также женские станки лучше справляются со своей задачей в области груди и живота. Большая зона покрытия — меньшее количество ссадин, порезов и раздражений. К тому же у большинства женских бритв есть увлажняющие полоски, что заметно улучшает качество бритья.

Солнцезащитный крем

Каждый день, выходя на улицу, мы получаем дозу ультрафиолетового облучения. О вреде УФО давно известно, это подтверждено многочисленными исследованиями зарубежных и российских ученых. Например, в монографии IARC Monographs On The Evaluation OfCarcinogenic Risks To Humans, опубликованной Всемирной ассоциацией здравоохранения, рассказывается о негативном влиянии UVC, UVB и UVA-излучения на кожу, риске появления злокачественных новообразований — меланом. Вот почему не стоит часто посещать солярий. И женщинам, и мужчинам необходимо пользоваться солнцезащитным кремом круглый год.

Пилинг

Понятие «пилинг» подразумевает под собой отшелушивание ороговевшего слоя кожи. В зависимости от типа кожи и имеющихся проблем с ней используют различные виды пилинга. В домашних условиях распространены механический и химический.

К механическому пилингу относятся скрабы — гели с мелкими или крупными абразивными частицами. К химическому — растворы, содержащие кислоты (салициловую, гликолевую и др.). В зависимости от поставленной задачи могут использоваться разные кислоты или их сочетания.

Мужчинам необходим пилинг, поскольку их кожа вырабатывает больше кожного сала, в результате чего лицо блестит, появляются черные точки, угри, а поры расширяются. Ещё пилинг облегчает бритьё.

Гигиеническая помада

Данный продукт актуален в любое время года. Зимняя стужа, весенний, далеко не теплый ветер, жара летом способствуют обветриванию губ — они начинают сохнуть и трескаться. Помочь здесь может простая гигиеническая помада. Большинство помад содержит витамины А и Е, SPF, смягчает губы и защищает их от неприятного воздействия погодных условий.

Средства для стайлинга волос

Существует огромное количество средств для укладки волос, которые позволяют создавать прическу. Мусс для укладки, спрей, гель, воск или паста для моделирования волос — мужчинам есть из чего выбрать. Однако они нередко используют женские средства для укладки волос, которые являются более удобными в использовании, имеют легкую текстуру и не делают волосы неприятными наощупь.

Маски для лица

С помощью этого средства можно напитать кожу, придать ей здоровое сияние, снять раздражение, убрать небольшие отеки. Выбор масок для лица огромен, но за профессиональным советом лучше обратиться к косметологу.

Корректор

Популярность мужского макияжа постоянно растет. Речь идет не о декоративной косметике, а о минимуме, который позволит мужчине выглядеть ухоженно и свежо, ведь никому не идут темные круги и мешки под глазами, расширенные поры и неровный тон лица. Для этих целей идеально подойдет корректор или консилер. Всего пара движений — и все несовершенства будут надежно спрятаны под тонким слоем тонального средства, которое остается практически незаметным на коже.

Матирующие салфетки

Мужчины нередко бывают недовольны состоянием кожи лица. И здесь на помощь им придут матирующие салфетки — тайное оружие в косметичке обладателей жирной и комбинированной кожи. Они уберут жирный блеск и выровняют тон лица. А — самое главное — в силу небольшого размера упаковки салфетками можно воспользоваться в любое время и в любом месте.

