Кокосовый шампунь, пенящаяся губка для душа и другие бьюти-новинки

Пенящаяся губка для душа Foamie

Секрет Foamie в том, что продукт 2 в 1: губка и твердая пена для душа. Как только на нее попадает вода, губка активируется. Твердая пена деликатно очищает и питает кожу, а губка обладает массажным и пилинговым эффектом. На выбор 4 аромата: расслабляющий Aloe Spa, поднимающий настроение Beauty Fruity, пробуждающий Mocca Peel и свежий Men.

Дезодоранты для чувствительной кожи La Roche-Posay

Новые дезодоранты вышли в двух форматах: ролик, обещающий обеспечить 24 часа защиты от неприятного запаха, и спрей, гарантирующий 48 часов защиты от избыточного потоотделения. Первый содержит перлит, обладающий высокой впитывающей способностью, а второй — оксид магния. Что особенно ценно — в составах новинок отсутствуют соли алюминия и спирт.

Линия по уходу за волосами OGX Coconut Milk

​Экзотическая линия OGX Coconut Milk понравится всем любителям всего кокосового. Главный компонент — кокосовое молочко, которое питает волосы, придает им блеск и шелковистость. В линейке — шампунь Nourishing Coconut Milk Shampoo, кондиционер Nourishing Coconut Milk Conditioner и питательная сыворотка Nourishing Coconut Milk Anti-Break Age Serum. Все средства пахнут так, что их хочется съесть.

Miracle Secret, Lancôme

В сердце нового летнего аромата Lancôme — жасмин, пион, абсолют розы, которые раскрываются в нотах ванили, мускуса, вирджинского кедра и амбры. Теплый, летний и легкий.