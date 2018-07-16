Ещё
Кокосовый шампунь, пенящаяся губка для душа и другие бьюти-новинки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кокосовый шампунь, пенящаяся губка для душа и другие бьюти-новинки 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Пенящаяся губка для душа Foamie
Секрет Foamie в том, что продукт 2 в 1: губка и твердая пена для душа. Как только на нее попадает вода, губка активируется. Твердая пена деликатно очищает и питает кожу, а губка обладает массажным и пилинговым эффектом. На выбор 4 аромата: расслабляющий Aloe Spa, поднимающий настроение Beauty Fruity, пробуждающий Mocca Peel и свежий Men.
Дезодоранты для чувствительной кожи La Roche-Posay
Новые дезодоранты вышли в двух форматах: ролик, обещающий обеспечить 24 часа защиты от неприятного запаха, и спрей, гарантирующий 48 часов защиты от избыточного потоотделения. Первый содержит перлит, обладающий высокой впитывающей способностью, а второй — оксид магния. Что особенно ценно — в составах новинок отсутствуют соли алюминия и спирт.
Линия по уходу за волосами OGX Coconut Milk
​Экзотическая линия OGX Coconut Milk понравится всем любителям всего кокосового. Главный компонент — кокосовое молочко, которое питает волосы, придает им блеск и шелковистость. В линейке — шампунь Nourishing Coconut Milk Shampoo, кондиционер Nourishing Coconut Milk Conditioner и питательная сыворотка Nourishing Coconut Milk Anti-Break Age Serum. Все средства пахнут так, что их хочется съесть.
Miracle Secret, Lancôme
В сердце нового летнего аромата Lancôme — жасмин, пион, абсолют розы, которые раскрываются в нотах ванили, мускуса, вирджинского кедра и амбры. Теплый, летний и легкий.
Harper’s Bazaar: последние новости
Простой, но выразительный летний макияж: советует визажист 3 лучших пилинга для мягкого очищения кожи Все об идеальных стрелках: спрашиваем визажиста
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
5 свадеб, стоивших как бюджет страны5
Как звезды пытаются быть идеальными1
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение