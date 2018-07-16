8 бьюти-дел, которые надо успеть до конца лета

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Бьюти-аксакалы Chanel продолжают химичить над своим парфюмерным magnum opus — ­ароматом №5. На этот раз добавили секретную ­формулу в спрей для тела и волос и в крем для рук. Получились две прелестные баночки: №5 L'Eau All-Over Spray и №5 L'Eau On Hand Cream.

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Обладатель парфюмерного «Оскара» (да, есть и такой) Альберто Морильяс замешивал незабываемые джусы для Kenzo и Armani — и вот спустя 40 лет созрел для собственного бренда. Первая партия мускусно-цитрусовых скляночек Mizensir уже прибыла в бутики Molecule.

Принять витамины

Полезный презент прямиком из солнечной Калифорнии — сыворотка BioLumin-C от Dermalogica с ударной порцией витамина C. Эта малютка растормошит ресурсы кожи, заставит ваш лик засиять, а морщинки — убраться.

Подрумяниться

Лето пройдет зря, если кожа не покроется хотя бы легким загаром. Жариться под ультрафиолетом не обязательно — новенькие кушоны в помощь.

Сбросить чешую

Дерма-гуру SkinCeuticals не пожалели чудотворной гликолевой кислоты на корректирующий ночной крем Glycolic 10 Renew Overnight. Отшелушивает ненужное, усиливает сияние кожи на 36 процентов — и радует, радует.

Перейти в режим уничтожения

Это мы про ненавистный целлюлит. На вашей стороне — Linda Kristel с трехэтапной процедурой Slim Contrast. Отскрабят и обернут в водоросли так, что враг капитулирует надолго и всерьез. Сбор и боевая готовность — в клинике «КИЭМ» на Новом Арбате.

Посмотреть другими глазами

Скрупулезные Lancome собрали всю силу пробиотиков в крохотной баночке Advanced — Genifique Eye. Все ради упругой и гладкой, как наливное яблочко, кожи вокруг глаз.

Отменить возраст

Что получится, если смешать экстракты шелка, жемчуга и сладкой малинки? Ну просто волшебная сыворотка Supreme от японцев Cle de Peau Beaute.

Опубликовано в SNC № 109, июль-август 2018.