Самые крутые бьюти-хаки, которые помогут сохранить загар надолго

Как только приходят лето, самой заветной мечтой каждой девушки становится безупречный золотистый загар. Как только цель достигнута, все стремятся удержать поцелуй солнца на коже как можно дольше! Самые действенные советы, которые тебе в этом помогут, — в нашем материале!

Скрабируем кожу

На самом деле работать над идеальным загаром, стоит еще до первого выхода на солнце. Прежде чем принимать солнечные ванные мы настоятельно советуем тщательно проскрабировать кожу.

Это поможет удалить старые клетки эпидермиса и повысить чувствительности кожи к UV-излучению, чтобы улучшить выработку мелатонина в клетках. Не пренебрегай скрабированием и во время пребывания на отдыхе. Твоему загару это не повредит, и продержится он дольше обычного.

Активатор загара

Активаторы загара — самая хитрая уловка, которую используют абсолютно все из-за простоты эксплуатации и общедоступности. Прилавки с санскринами не обходятся без флаконов со средствами для загара с SPF 6 в составе. Обычно эти средства обладаю маслянистой текстурой и за счет низкого защитного фактора позволяют солнечным лучам воздействовать на клетки эпидермиса с удвоенной силой. Главное — средства с низким SPF необходимо обновлять чаще, чтобы хоть как-то защитить кожу от пагубного воздействия UV-излучения.

Кроме того, активатор загара -это не только кремы. Усилить восприимчивость кожи к ультрафиолету поможет витамин А. Перед поездкой на море не помешает пропить комплекс и заполучить загар своей мечты.

Используй кремы после загара

Кремы после загара на самом деле важны не меньше санскринов. Объясняем механику того, как загар покидает твою кожу: верхний слой эпидермиса темнеет из-за повышенной выработки меланина, после чего со временем происходит отмирание клеток эпидермиса и их постепенное отшелушивание. Чем твоя кожа больше страдает от сухости, тем быстрее сходит загар, так как окрашенные меланином чешуйки кожи постепенно отмирают.

Не секрет, что UV-излучение вызывает обезвоживание кожи, поэтому каждый раз после принятия солнечных ванн, стоит нанести специальные кремы после загара. Обычно в составе можно встретить различные охлаждающие компоненты, что придется весьма кстати, если за окном температура давно привесила 30 градусов.

Немного автозагара не повредит

В конце концов, не ходить же тебе бледной тенью по курорту первые дни своего отпуска. Поэтому ничего зазорного в том, чтобы использовать немного бронзатора для приданию коже легкого золотистого оттенка.

Главное — будь аккуратна с автозагаром, ведь переборщить с ним достаточно легко. Легкие дымки в спрее позволяют регулировать интенсивность загара. Если все же ты отдала предпочтение салфеткам, то в таком случае начинай нанесение с ног, чтобы не оставить некрасивые коричневые пятна на лице или в зоне декольте. Главное — с автозагаром будь аккуратна и не перестарайся. Помни, что потребуется хотя бы час, чтобы тон проявился на коже. Будешь следовать всем правилам и тогда не попадешь в ситуацию, которая приключилась с главной героиней Энн Хэтуэй в фильме «Война невест».

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Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб