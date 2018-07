Выбор экспертов: 16 лучших хайлайтеров для лета не дороже 1 000 рублей

Средство, которое подарит коже здоровое сияние, хайлайтер с увлажняющими компонентами, кремовое средство в стике, которое удобно взять в путешествие и хайлайтер с эффектом «дуохром» — эксперты выбрали любимые средства, что порадуют глаз (и кошелек).

Люминайзер Born to Glow Liquid Illuminator, Nyx Выбор креативного директора BeautyHack Ксении Вагнер

У средства средняя плотность, по констистенции напоминающая зубную пасту, но в растушевке покладистое. Хвалю за оттенок с холодным розовым (но не хрючным) пигментом — люминайзер хорошо сочетается с темными тенями, если наносить под бровь, и с розовыми блесками, если нанести его на галочку над верхней губой.

Цена: 690 руб.

Хайлайтер Sparkling Dust, Inglot

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Тяжелая артиллерия — настоящая сияющая пудра с крупным глиттером, которым марка рекомендует обсыпать примерно все, в том числе глаза и тело. В комплекте пуховка, которой пользоваться в этом случае лучше, чем кистью — меньше риск все обсыпать. Для вечеринки и перспективы ослепить всех вокруг — идеальная штука.

Цена: около 1 000 руб.

Хайлайтер Wonderful Cushion, Sephora

Выбор редактора BeautyHack Наталии Капицы

Это средство появилось в моей косметичке случайно: подруга привезла в подарок. Но после первого же использования поняла, что оно вполне может стать претендентом на роль главного фаворита! Хайлайтер из серии Sephora Wonderful Cushon (в ней же есть еще тональная основа и румяна) представлен в одном оттенке — шампанского, который подойдет абсолютно всем. После его использования кожа приобретает здоровый увлажненный вид. Если мне нужно замаскировать синяки под глазами, беру немного средства на палец и наношу его на переносицу в уголках глаз. Сверкающие частицы отражают свет, и следы бессонных ночей становятся менее заметными.

Цена: 600 руб.

Жидкий хайлайтер Alliance Perfect, оттенок «Сияющий жемчужный» (Icy Glow), L'Oreal Paris

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

На мой личный взгляд, это одно из лучших средств для светлой кожи вообще и создания «ледяных» образов. Это голубоватый иллюминатор: очень холодный, с сильным сиянием и заметными отдельными блестками. В линии есть более привычный розовато-бежевый оттенок, но именно Icy Glow — находка для каждой Снежной королевы.

Цена: около 600 руб.

Хайлайтер Blushing Hearts Goddess of Love, оттенок Goddess of Faith, Makeup Revolution

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

«Сердечки» Makeup Revolution передают недвусмысленный привет марке Too Faced, но в целом это никак не делает их хуже. В милой картонной упаковке — золотистая пудра мягкой текстуры и тонкого помола. Средство достаточно яркое, если уложить его плотной кистью, но хорошо поддается растушевке.

Цена: около 600 руб.

Хайлайтер Super Shock Cheek, ColourPop

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Хайлайтеры ColourPop Super Shock Cheek в оттенках Over The Moon, Honeymoon и Perilune вышли сразу после M. A. C и отличаются не только дуохромными сочетаниями, но и наличием заметных глазу блесток в текстуре и нереальным уровнем сияния. Если вы хотите блистать на все 200%, то это точно к ним! Кстати, это самый бюджетный вариант хайлайтеров-призматиков — всего 8$ за каждую баночку.

Цена: около 1 000 руб.

Кремовый хайлайтер Gloire D'Amour, Vivienne Sabo

Выбор редактора BeautyHack Дарьи Сизовой

Летом нашей коже как никогда нужно сияние, но оно должно быть деликатным и едва заметным (как будто ваша кожа всегда выглядит свежей и отдохнувшей). В хайлайтере нет крупного шиммера и блесток, но есть увлажняющие компоненты, которые разглаживают мелкие морщинки и создают эффект лифтинга.

Мне понравилось добавлять средство в легкий тональный крем (лучшие — в нашей подборке) — получается эффект свечения кожи «изнутри».

Еще наношу его точечно на зоны высветления — под бровь и во внутренний уголок глаза, что делает взгляд сияющим, а любой макияж — необычным.

Цена: около 400 руб.

Хайлайтер Barekissed Illuminator, оттенок Monaco, Sleek Makeup

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Обожаю хайлайтеры Sleek — у них волшебные четырехцветные палетки и хорошая линейка жидких илюминайзеров. Самый светлый из последних — холодный розовато-жемчужный Monaco. В отличие от хайлайтеров в палетках, Barekissed Illuminator очень ласковый, не сияет за километр и хорошо подходит для дневных строгих макияжей.

Цена: около 1 000 руб.

Хайлайтер-сияние Master Strobing, оттенок Light Iridescent, Maybelline NY Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Хит прошлого года — хайлайтер в стике, который американская марка выпустила в двух правильных оттенках: бронзовом и золотисто-розовом. У нас последний вариант, наиболее универсальный — это мягкий кремовый оттенок, настолько сбалансированный, что подойдет решительно всем.

Цена: около 500 руб.

База для тона лица со светоотражающими пигментами Neglige, Л'Этуаль selection

Выбор автора блога BeButterfly и колумниста BeautyHack Юлии Петкевич-Сочновой

Средство можно использовать не только в качестве базы под макияж, но и также смешивать с тональным кремом или наносить поверх как хайлайтер — уровень концентрации сияющих частичек позволяет это делать. Остается выбрать из пяти классных оттенков и осознать, что такая крутая вещь стоит всего 674 руб. (с максимальной скидкой).

Цена: около 700 руб.

Кремовый хайлайтер Strobing Highlighting Stick, 01 Champagne Glow, IsaDora

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

У IsaDora есть целая коллекция Strobing, куда входят две палетки хайлайтеров, флюид в розовато-жемчужном оттенке и хайлайтер в виде стика. Последний — мой любимый. Он называется IsaDora Strobing Highlighting Stick, оттенок champagne glow.

Пока он представлен только в золотистом оттенке. Мне очень понравилась его текстура — легко наносится и растушевывается, не стирает тональный крем, сияет очень красиво.

Такой формат, на мой взгляд, очень удобен для поездок, его легко носить с собой — не нужно использовать отдельно кисть, достаточно провести стиком по лицу и слегка растушевать пальцами.

Цена: около 1 000 руб.

Хайлайтер Rainbow Highlighter, Makeup Revolution

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

В этом году многие марки увлеклись радужными хайлайтерами — в их числе оказались и недорогие, но классные Makeup Revolution, которые решили не мелочиться и изобразили на поверхности средства радугу. Если смешать все оттенки, получится красивый лавандово-розовый цвет с крупными блестками.

Цена: 450 руб.

Кремовый хайлайтер Face Glow Definer, оттенок Radiant Rose, Catrice

Выбор специального корреспондента BeautyHack Мур Соболевой

Кремовый хайлайтер в отличной трэвел-френдли упаковке — часть лимитированной коллекции, состоящей из средств для стробинга (Catrice делает около 20 коллекций в год, могут себе позволить и настолько специализированные подборки). Нейтральный розовый цвет, мелкие блестки и очень удобный спонж.

Цена: 300 руб.

Стик иллюминатор Bright idea illuminating Stick Lavender Lust, NYX Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

NYX всегда радовал не только своими отличными и недорогими средствами, но и большим выбором разных цветов, в том числе и необычных. В их серии кремовых стиков, помимо оттенков бронзеров, румян и хайлайтеров, можно найти очень необычный и модный сейчас лавандовый хайлайтер с серебристым сиянием. Такой оттенок нельзя назвать естественным, но ведь мы не всегда стремимся к этому. Он немного больше обычного выделяется на коже, зато может стать самостоятельным и очень интересным акцентом в макияже.

Цена: 650 руб.

Хайлайтер High Glow Mineral Highlighting Powder, 100 Light Infusion, Catrice

Выбор блогера Эльвиры Чабакаури

Замечательный минеральный запеченный хайлайтер очень красивого светло-бежевого оттенка. В меру деликатный, он хорош на каждый день и подойдёт практически к любому макияжу. И стоит недорого даже в сравнении с другими брендами масс-маркета, что всегда радует!

Цена: 360 руб.

Хайлайтер Prismatic Hololighter Stick, Essence

Выбор старшего редактора BeautyHack Анастасии Сперанской

Если бы единороги существовали и наносили макияж, они бы первым делом отправились в ближайший корнер Essence за этой новинкой. Не мудрено — хайлайтер в удобной форме стика на ваших скулах сотворит настоящее волшебство.

Кремовая текстура позволяет наносить средство легким движением, не растягивая кожу и не размазывая тональный крем — но при этом стик не жирный и отлично растушевывается. Светоотражающие частички с модным дуохромным эффектом переливаются от светло-розового до бирюзового, а при растушевке дают легкий эффект мерцания. Самые смелые могут нанести хайлайтер на губы и отправиться на вечеринку в стиле 90-х — переплюнете саму Ирину Салтыкову

Цена: около 300 руб.