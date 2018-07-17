Спорные красотки из разных уголков мира

Сложно не согласиться с тем, что красота очень субъективна. Идеалы красоты различаются и у отдельных людей, и у целых народов. И вот несколько таких спорных идеалов.

1. Женщины племени падаунг, живущего в Мьянмe и Таиланде, носят с самого детства на шеях кольца. Ежегодно число колец увеличивается, из-за этого у взрослых женщин шея может быть длиной дор 35 см.

2. В африканском племени масаи привлекательными считаются длинные мочки ушей. Их протыкают девочкам рогом, а потом вставляют в отверстие кусочек дерева. Постепенно оно расширяется за счёт бусин и других украшений. Спустя годы мочки оттягиваются почти до плеч.

3. Новозеландское племя маори украшает себя татуировками. Рисунки на теле рассказывают о жизни и характере владельца. У женщин чаще всего тату располагается возле рта и указывали на происхождение. Таким экзотическим красоткам было проще выйти замуж.

4. Прежде китайские мужчины ценили крошечные ступни у женщин. Для этого девочкам ноги сильно бинтовали, чтобы кости не росли. В результате у взрослых женщин ступня было действительно небольшой. Кстати, у современных китаянок мода иная — они обожают крупные глаза, как у европеек. Ради этого китаянки ложатся под нож, а некоторым пластическую операцию дарят родители.