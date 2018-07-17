Ещё
Спорные красотки из разных уголков мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спорные красотки из разных уголков мира 

Рамблер 1 час назад
Сложно не согласиться с тем, что красота очень субъективна. Идеалы красоты различаются и у отдельных людей, и у целых народов. И вот несколько таких спорных идеалов.
1. Женщины племени падаунг, живущего в Мьянмe и Таиланде, носят с самого детства на шеях кольца. Ежегодно число колец увеличивается, из-за этого у взрослых женщин шея может быть длиной дор 35 см.
2. В африканском племени масаи привлекательными считаются длинные мочки ушей. Их протыкают девочкам рогом, а потом вставляют в отверстие кусочек дерева. Постепенно оно расширяется за счёт бусин и других украшений. Спустя годы мочки оттягиваются почти до плеч.
3. Новозеландское племя маори украшает себя татуировками. Рисунки на теле рассказывают о жизни и характере владельца. У женщин чаще всего тату располагается возле рта и указывали на происхождение. Таким экзотическим красоткам было проще выйти замуж.
4. Прежде китайские мужчины ценили крошечные ступни у женщин. Для этого девочкам ноги сильно бинтовали, чтобы кости не росли. В результате у взрослых женщин ступня было действительно небольшой. Кстати, у современных китаянок мода иная — они обожают крупные глаза, как у европеек. Ради этого китаянки ложатся под нож, а некоторым пластическую операцию дарят родители.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки22
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать18
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото77
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
04:44
Звезды, своими руками сломавшие карьеры
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
00:22
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Звёзды
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образования
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение