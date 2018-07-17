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Дане Борисовой прокололи лицо
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Дане Борисовой прокололи лицо 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Дана Борисова тщательно следит за внешностью. Популярная телеведущая прибегла к помощи специалиста, чтобы привести кожу лица в тонус.
После того, как Дана Борисова на протяжении нескольких месяцев жила в Таиланде, где ее нежная кожа регулярно подвергалась атакам жаркого солнца, ведущая мучается последствиями. Дана регулярно посещает косметолога и делает все необходимые процедуры, чтобы восстановить поврежденную кожу.
А недавно Борисова обратилась в клинику, где ей провели нитевой лифтинг. В Сети в свободном доступе видео с процедуры. Отметим, что это зрелище не для слабонервных. Самое интересное, что в момент манипуляций Дана находится в сознании. А ведь пластический хирург ей буквально прокалывает кожу лица и через отверстия протягивает и натягивает тонкие нити.
Как отмечается в комментариях к видео, данная процедура делается под местной анестезией. Инъекции ультракаина. Многие подписчики пришли в ужас. «Это больно», «Кошмар!», «Респект мужественой Дане (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «скорее жутковато — для тех, кто устанавливает нити впервые. Терпимо. Моя док „дышит“ со мной😂. В зеркало на стареющее лицо смотреть больнее🙈. В 21 веке живем», — высказались пользователи Сети.
Отметим, что сама Дана предпочла не обнародовать видео. Вообще, в последние несколько дней телеблондинка не публикует на своей страничке в социальной сети Instagram свежих фотографий и видеозаписей. Возможно, это связано с тем, что она вместе с дочкой Полиной улетела в отпуск в Италию и у нее попросту нет времени (или желания) обновлять свои соцсети.
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