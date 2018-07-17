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Борисову засняли во время процедуры нитевого лифтинга
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Борисову засняли во время процедуры нитевого лифтинга 

WomanHit.ru 56 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В последнее время звезда популярных телешоу и светских хроник Дана Борисова стала тщательно ухаживать за собой: начала одеваться просто и стильно, носить аккуратный модный макияж, посещать косметолога.
В прошлом месяце теледиве исполнилось 42 года. На днях в Сети появился ролик, записанный в стенах клиники пластической хирургии и косметологии. В кадре ведущей делают безоперационную подтяжку лица при помощи установки специальный нитей — по словам Даны, ей хватило всего двух. В комментариях пользователи отметили, что звезда выглядит слегка испуганной, но специалист уверила ее, что неприятные ощущения будут недолгими.
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