Борисову засняли во время процедуры нитевого лифтинга

В последнее время звезда популярных телешоу и светских хроник Дана Борисова стала тщательно ухаживать за собой: начала одеваться просто и стильно, носить аккуратный модный макияж, посещать косметолога.

В прошлом месяце теледиве исполнилось 42 года. На днях в Сети появился ролик, записанный в стенах клиники пластической хирургии и косметологии. В кадре ведущей делают безоперационную подтяжку лица при помощи установки специальный нитей — по словам Даны, ей хватило всего двух. В комментариях пользователи отметили, что звезда выглядит слегка испуганной, но специалист уверила ее, что неприятные ощущения будут недолгими.