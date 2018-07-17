Самые крутые домашние пилинги для всех типов кожи лица: замедлим старение вдвое!

Зачем нужен пилинг

До достижения подросткового возраста наша кожа сама отлично очищает себя от омертвевших клеток. Начиная с периода пубертата, этот процесс замедляется. Роговые чешуйки частично остаются на поверхности. Когда их критическая масса увеличивается, образуется своеобразный панцирь. Это броня из омертвевших клеток, очень крепко сцепленных между собой белковыми мостиками. Долго оставаясь на поверхности кожи, слой омертвевших клеток замедляет синтез кислорода, микроциркуляцию крови, затрудняет поступление питательных веществ, а смешиваясь с себумом, образует сальные пробки. Если слой роговых чешуек вовремя не удалить, на коже могут появиться воспаления и преждевременные морщинки. Обычные косметические продукты для умывания с омертвевшими клетками справиться не в состоянии. Разрушить белковые мостики между ороговевшими чешуйками может только пилинг. Причем для улучшения ситуации необходимо использовать домашние средства и проходить салонные процедуры. Как подобрать пилинг для домашнего использования по типу кожи

Пилинги для использования в домашних условиях бывают на основе кислот (фруктовой, салициловой), ферментов (иногда в сочетании с мелким абразивом), пилинги-гоммажи, пудры. Они не имеют ничего общего с жесткими скрабами, например, с косточками абрикоса — их лучше оставить для тела, а для лица применять пилинги, подходящие вашему типу кожи. Пилинг для нормальной кожи

Для нормальной кожи косметологи разрешают использовать любые пилинги, ограничений нет. Подойдут и ферментативные с абразивом. Легкий абразив, который может быть представлен в виде, например, морской соли (соль становится мягче в сочетании с водой), удалит омертвевшие клетки, а ферменты проведут работу по омоложению и укреплению каркаса кожи. Пудра-пилинг, которая в сочетании с водой превращается в пену с абразивом, тоже подойдет. В качестве пилинга для нормальной кожи специалисты рекомендуют присмотреться к щеткам для очищения лица. Только использовать их нужно с умом.

Черная маска-скраб для лица,

Erborian,

цена: от 2 550 руб.

Пудра для очищения кожи Refrreshing Powder Wash,

Kanebo,

цена: от 2 265 руб.

Экспресс-пилинг,

Excellance Mоscow,

цена: от 3000 руб.

Пилинг для сухой кожиСухая кожа — более сложный случай. Ее важно не пересушить, поэтому лучше не использовать кислотные пилинги. Применяйте средства с легкими абразивами, подойдут те же ферментативные пилинги. Также хорошо зайдут пилинги-скатки или гоммажи. Они образуют на лице пленку, а потом скатываются вместе с омертвевшими клетками, убирая токсины и грязь из пор.

Деликатный гоммаж,

Kora,

цена: от 500 руб.

Масло-скраб,

La Mer,

цена: от 9 000 руб.

Пилинг-скатка для лица с соком ромашки,

Librederm,

цена: от 310 руб.

Для сухой кожи попробуйте лосьон Clarifying Lotion 2 и крем-гоммаж SISLEY от магазина «РИВ ГОШ», которые мягко отшелушивают загрязнения. Рекомендуются для раздраженной и проблемной кожи.

Отшелушивающий лосьон Clarifying Lotion 2 в «РИВ ГОШ»,

от 1 196 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Отшелушивающий крем SISLEY в «РИВ ГОШ»,

от 4 500 руб., заказать: +7 (800) 333-20-20​

Пилинг для жирной кожиЖирная кожа часто бывает проблемной. Из-за того что сальные железы активно выделяют себум, он скапливается на поверхности и в сочетании с ороговевшими чешуйками закупоривает поры. В итоге образуются черные точки или воспаления. Проблему решат кислотные пилинги, они не только удаляют омертвевшие клетки, но и справляются с воспалениями и черными точками, чистят поры. Лучше всего выбирать пилинги на основе фруктовых кислот.

Обновляющий пилинг-гоммаж для лица,

LUNDENILONA,

цена: от 1 490 руб.

Очищающая и увлажняющая энзимная маска Force Vitale Aqua-Pure,

Swiss line,

цена: от 5 540 руб.

Энзимный пилинг с экстрактом папайи,

Excellance Mоscow,

цена: от 7 100 руб.

Для поклонников корейской уходовой косметики подойдут пилинг-скатка FIVE BACK с натуральными растительными ингридентами и очищающий пилинг-гель MEISHOKU с кислотами и древесным углем от Koreabutik.

Пилинг-скатка для лица FIVE BACK,

Koreabutik, от 1 250 руб.,

заказать: +7 (495) 409-78-87 Очищающий пилинг-гель MEISHOKU,

Koreabutik, от 1 590 руб.,

заказать: +7 (495) 409-78-87 ГДЕ КУПИТЬ? Что: корейская уходовая косметика

Где: интернет-магазин Koreabutik

Телефон: +7 (495) 409-78-87 Сайт: koreabutik.ru Пилинг для чувствительной кожиСразу оговоримся, что чувствительная кожа — это не тип, а ее состояние: шелушения, раздражения, покраснения, которые возникают порой даже после умывания, от ветра или солнца. Происходит это из-за того, что по каким-то причинам у кожи истончается защитный липидный слой. Решать проблему в таком случае нужно у косметолога, подобрав правильный уход. Но то, что кожа чувствительная, еще не значит, что нужно пропускать процедуру пилинга! Специалист точно порекомендует вам самый мягкий вариант — с молочной кислотой.

Пилинг и нейтрализатор 180° Aha Facial Peel And Neutralizer,

Nu Skin,

цена: от 3 317 руб.

Диски-эксфолианты для лица Nordic Skin Peel,

Sky Iceland,

цена: от 3 499 руб.

Пилинг-скраб для чувствительной кожи с миндальной кислотой для лица и тела Mandelac,

Sesderma,

цена: от 1 920 руб.

Обладательницы чувствительной кожи могут попробовать кислородный пилинг с гиалуроновой кислотой Super Aqua и пилинг-скатку Cell Renew Bio на основе стволовых клеток растений от интернет-магазина RomaDoma.ru.

Кислородный пилинг Super Aqua в RomaDoma.ru,

от 1 680 руб., заказать: +7 (343) 383-53-30 Пилинг-скатка для лица Cell Renew Bio в RomaDoma.ru,

от 380 руб., заказать: +7 (343) 383-53-30 Как часто можно использовать пилинг

Процедуру глубокого очищения не стоит проводить слишком часто — максимум два раза в неделю. Дело в том, что если постоянно ее стимулировать, произойдет компенсаторная реакция — кожа истончится, а роговой слой из омертвевших клеток, наоборот, станет еще более плотным (так как цикл обновления клеток ускорится). Это приведет к закупорке пор и образованию морщин. Выполняя процедуру пилинга в домашних условиях, внимательно читайте инструкцию на упаковке. Сначала сделайте демакияж, затем наносите пилинг. Держите средство на лице, сколько указано, не дольше. Иначе можно получить сильное раздражение. Затем смойте пилинг и нанесите на лицо увлажняющее средство. Лайфхаки, как быстро омолодить кожу и замаскировать недостатки:

Подтяжка лица за пять минут без пластики и косметологов Как не превратиться в старуху раньше времени Антивозрастной макияж после 50