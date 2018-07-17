Длинные и густые: 10 лучших сывороток для роста ресниц

Длинные и густые ресницы без туши и наращивания? Еще вчера это звучало как несбыточная мечта. Но прогресс не стоит на месте. Благодаря инновационным ингредиентам в составе эти сыворотки значительно улучшают качество ресниц, делая их длиннее, гуще и толще.

Твои ресницы переживают три этапа роста. Первый этап длится 15−20 дней, именно в это время начинают расти новые реснички. Второй период — «спящий», уже выросшие ресницы находятся на пике своей длины и пигментированности. А в третий период ресницы опадают, давая рост новым.

Использование сыворотки может значительно улучшить рост ресниц в первую фазу и увеличить срок второй. Но придется запастись терпением, ведь сыворотка не сотворит чуда за одну ночь. Используй сыворотку каждое утро и увидишь значительный результат уже через пару недель.

LashFOOD Phyto-Medic Eyelash Enhancer

Сыворотка не только заметно удлиняет ресницы, но и укрепляет и питает даже самые маленькие волоски. Спасибо за это экстракту соевого протеина и лаванды. А тонкая кисточка позволит точечно нанести продукт.

Цена — около 5000 рублей.

Peter Thomas Roth Lashes to Die For Turbo Nighttime Eyelash Treatment

Наноси сыворотку каждую ночь, и заметный результат обеспечен уже через две недели. Помимо ресниц сыворотку можно также использовать на бровях.

Цена — около 5000 рублей.

Shiseido Full Lash Serum

Еще одна сыворотка, которая отлично работает и на ресницах, и на бровях. Массивный аппликатор поможет быстро справиться с процедурой, а масла в составе бережно удалят излишки макияжа.

Цена — около 2000 рублей.

Lancer Lash Serum Intense

Продукт обеспечивает ресницам глубокий уход, делает их длиннее, темнее и сильнее. А еще сыворотка делает ресницы сияющими, полностью избавляя от тусклости.

Цена — около 9000 рублей.

Diorshow Maximizer 3D Triple Volume Plumping Lash Primer

Хотя средство и называется «праймером для ресниц», оно прекрасно справляется с задачами сыворотки: удлиняет и укрепляет волоски. Для защиты ресничек от макияжа наноси перед тушью, а для придания ресницам большей длины и объема используй перед сном.

Цена — около 2000 рублей.

NeuLash Lash Enhancing Serum

Короткие, редкие и тонкие ресницы быстро укрепятся и удлинятся с помощью этой сыворотки. За это спасибо полипептидам и аминокислотам в составе.

Цена — около 9000 рублей.

RevitaLash V'Lumine

Сыворотка обогащена органическими экстрактами алоэ вера, имбиря и лаванды. Они будут тщательно ухаживать за ресницами, улучшая их качество с каждым использованием.

Цена — около 5000 рублей.

Vichy LiftActiv Anti-Aging Serum 10 Eyes and Eyelashes with Hyaluronic Acid

Сыворотка от Vichy выполняет сразу несколько задач: борется с морщинками вокруг глаз и одновременно ухаживает за ресницами.

Цена — около 2000 рублей.

No7 Lash Impact Lash Serum

Около 8 недель потребуется этой сыворотке, чтоб сделать ресницы толще, гуще и длиннее. А не менее приятный бонус состоит в том, что это достаточно бюджетный вариант.

Цена — около 1000 рублей.

By Terry Terrybly Growth Booster Mascara

Эту сыворотку можно со спокойной душой использовать вместо туши. Насыщенный оттенок подкрасит ресницы, а формула, обогащенная полезными веществами, будет укреплять ресницы.

Цена — около 3000 рублей.