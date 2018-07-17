Парфюмерный гардероб: какие ароматы «носят» Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Анджелина Джоли и другие звезды

В 1960 году Мэрилин Монро сказала в интервью американскому журналу Marie Claire : «Знаете, мне всегда задают вопрос: „Что вы носите в постели? Только верх от пижамы? Или низ? Или вы спите в пеньюаре?“ А я ответила: „Я ношу лишь Chanel №5!“ Эта легендарная фраза стала не только одной из самых популярных цитат актрисы, но и сделала ее негласным символом аромата. Спустя 50 лет после смерти кинодива стала официальным лицом этого Chanel №5. В нашем материале вы узнаете, какие парфюмерные композиции непокидают туалетные столики Кэти Перри, Анджелины Джоли и других звезд (спойлер: и это ароматы далеко не только тех брендов, с которыми у них подписан контракт).

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли уже давно предана марке Gucci, поэтому неудивительно, что практически во всех интервью актриса признается в любви аромату Gucci Premiere (лицом которого, собственно, и является). Однако у звезды есть еще один неочевидный фаворит — Ooh La La Sexy Little Things, Victoria’s Secret. Композиция состоит всего из трех нот — мандарин, вишня и ваниль — такой классический „десертный“ аромат.

Меган Маркл

Меган Маркл обожает духи настолько, что если забывает ими воспользоваться перед выходом из дома, то всегда возвращается.

Я люблю чередовать ароматы, поэтому фаворитов у меня несколько. Это Côte d’Azur от Oribe (дебютный унисекс-аромат от известной марки по уходу за волосами), а также бутылочки летнего колокольчикового Wild Bluebell и свежего морского Wood Sage & Sea Salt от Jo Malone,

— обмолвилась как-то экс-актриса.

К слову, для свадьбы Меган с принцем Гарри был создан эксклюзивный унисекс-аромат от знаменитого парфюмерного дома Floris London, который является поставщиком британского королевского двора с 1820 года. В 2011 году марка разработала аромат Wedding Bouquet для свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон , а также ежегодно выпускает аромат в честь дня рождения королевы Елизаветы II

Вы наверняка думаете, что Гвинет Пэлтроу пользуется исключительно органическим маслом пачули, однако в интервью британскому Glamour актриса призналась, что поет дифирамбы аромату Nuit Pour Femme, Boss.

На мой взгляд, Nuit Pour Femme, Boss, — очень чувственные, женственные духи. Благодаря своей неимоверной соблазнительности и в то же время элегантности они идеально подходят для вечерних выходов,

— считает звезда. Неудивительно, что Гвинет много лет была лицом парфюмерной композиции.

Анджелина Джоли

Актриса два десятилетия назад выбрала любимый аромат и до недавнего времени ему не изменяла. Несколько лет назад эти духи были сняты с производства, поэтому личные помощники Анджелины теперь скрупулезно ищут их для нее на Ebay . Речь о композиции Black, Bvlgari. Это унисекс-аромат с нотами кожи, ванили, сандала, амбры и дубового мха.

Когда редкий аромат все-таки не удается найти, Джоли использует в качестве замены Carolina Herrera by Carolina Herrera с аккордами туберозы, ландыша, абрикоса и белого кедра.

Кейт Миддлтон

Как и многие британки, Кейт обожает моноароматы лондонского парфюмерного дома Jo Malone. По ее просьбе свечи c этой цветочно-цитрусовой парфюмерной композицией зажгли в Вестминстерском аббатстве в день ее свадьбы с принцем Уильямом, а сама герцогиня надушилась ароматом флердоранжа.

Также у Кейт в почете бренд L. K. Bennett (и мы сейчас не только про обувь этой марки). В феврале 2018 года компания выпустила свой первый аромат — Signature в красивом винтажном флаконе в стиле арт-деко, который покорил сердце Миддлтон. Композиция пахнет розой, жасмином, иланг-илангом, цитрусом, мускусом и амброй.

Выбор Эшли Олсен ожидаемо пал на творение французского бренда Dior. Bois D’Argent относится к унисекс-ароматам, такой мягкий и уютный. В нем сплелись нотки ириса, ванили и мускуса, оттеняемые ягодами можжевельника и древесными аккордами. Все это великолепие покоится в лаконичном флаконе, разработанном самим Эди Слиманом.

Mure et Musc Cologne, L’Artisan Parfumeur — второй любимчик Олсен. Эта парфюмерная композиция — смесь сладкой ежевики, свежего базилика, сочных апельсинов и мандаринов, мускуса и дубового мха.

Актриса утверждает, что мечтает познакомиться с Беном Горхэмом, основателем нишевого бренда Byredo.

Все ароматы марки такие красивые, сложные, сексуальные и одновременно невинные. Они такие многогранные! Я настоящая фанатка этих запахов, особенно композиции Gypsy Water,

— говорила Кейт в одном из интервью. „Цыганская вода“ — это микс ванили, ладана с перцем, еловых веток и бергамота. Особую пикантность придает лимонная кислинка.

Эмма Стоун настоящий приверженец классики, она уже много лет отдает предпочтение цветочному аромату Gardenia, Chanel, который был впервые выпущен в 1925 году. С тех пор композиция практически не изменилась — все та же сладковатая гардения, тубероза, жасмин, нотки зелени, сандала, пачули и мускуса. Актриса говорит, что неизменно берет флакон этих духов, отправляясь в путешествие:

Я всегда брызгаю уголок подушки любимым парфюмом, когда нахожусь далеко от дома. Так я чувствую себя уютно и быстрее засыпаю.

Кэти Перри

Я не люблю ароматы, которые выдают твой возраст: дескать, о, этот молодежный, а этот для пенсионеров. Я искала запах, который говорил бы не о возрасте, а о характере. Для меня это Angel, Thierry Mugler,

— говорила в одном из интервью певица.

Royal Water, Creed, — это свежая, пикантная цитрусовая вода, серая амбра и мускусный шлейф. Этот парфюм был создан в память о принцессе Диане и сейчас является маст-хэвом для Виктории Бекхэм. Недавно у дизайнера появился новый любимчик — Room Service, Vilhelm Parfumerie. Звезда описывает его одним емким словом — „супершик“. В нем преобладают мускусные ноты вперемешку с деликатными цветочными аккордами.

Кстати, супруг звезды, Дэвид Бекхэм , тоже является поклонником этой марки и обычно благоухает Aventus с мужественными нотами пачулей, кедра, сочного ананаса, черной смородины и красных яблок.

Лив Тайлер

Каждый день минимум пять человек спрашивают, какими духами от меня пахнет. А ведь я ношу один и тот же парфюм уже много лет,

— говорила Лив Тайлер. Вы будете удивлены, но этим ароматом является Musk, C. O. Bigelow, стоимостью всего 15 долларов. Актриса наносит его на запястья, за уши и вокруг пупка, чтобы флер мускуса сопровождал ее целый день.

Аманда Сейфрид любит ароматы свежие и несложносочиненные. В интервью Vanity Fair актриса рассказывала, что на ее полочке в ванной всегда стоит Eau Parfumee au The Vert, Bvlgari с базовой нотой зеленого чая.

Парфюм Lipstick Rose от Frederic Malle напоминает мне о маме и о том, как она целовала меня в детстве перед сном,

— говорила актриса.