5 наивных вопросов косметологу про крем, гиалуронку и фейс-фитнес

Косметология несется вперед семимильными шагами. Новые технологии, процедуры, инъекции, названия… И всему приписывается феноменальный эффект: укололи, намазали — 20 лет долой. Мы решили узнать у профессионального тренера косметолога EGIA biocare system Натальи Егоренковой, действительно ли гиалуроновая кислота — панацея от старости, а крем для век и пяток по сути одна и та же субстанция.

В магазинах мы видим множество вариантов кремов — дневной, ночной, для лица, для шеи, для век, для рук, для кутикулы и даже для локтей и коленок. Но скептики говорят, это чистый маркетинг, и на самом деле все разливается «из одной бочки». Это так? Большой выбор кремов на полках обусловлен не только желанием производителя удивить или запутать покупателя, но и бывает вполне необходим. Например, кожа вокруг глаз имеет свою анатомическую особенность: отсутствие жировой клетчатки, а это означает необходимость дополнительного увлажнения. Таким образом средства для ухода за кожей вокруг глаз всегда будут отличаться по ингредиентному составу от средств для лица. Вещества, помогающие контролировать себорегуляцию или количество кожного сала на лице, совершенно не нужны в составе средств по уходу за кожей рук и ног, где, наоборот, подчас требуется более жирная текстура. Конечно, не очень богатые производители пытаются экономить, но, как правило, за счет более дешевого сырья, синтетических наполнителей, бюджетной упаковки. Разделение кремов на дневные/ночные обусловлено разными потребностями кожи в разное время суток. Так, например, в некоторых брендах в дневные продукты добавляют дополнительно фотозащиту с небольшим показателем SPF 10-15, кто-то предпочитает матирующее действие, а в ночных продуктах более плотные и жирные текстуры. Это зависит от концепции и философии каждого производителя. Существует множество брендов, у которых используется технология медленного высвобождения молекул, и тогда у них может быть одно универсальное средство и для дневного, и для вечернего использования. Поэтому, если производитель действительно заботится о своем потребителе, вкладывает средства в современные технологии и постоянно проводит научный поиск, то множество средств на его полке действительно оправдано по разнонаправленному действию и помогает более индивидуально подходить к уходу за собой.

Откуда возникла моду на гиалуроновую кислоту? Почему еще лет 10 назад это слово никто не знал? Ведь вряд ли ее изобрели вчера. И откройте секрет: есть ли смысл в средствах с гиалуроновой кислотой или только иглы и мезотерапия способны дать эффект? Вопрос с гиалуроновой кислотой в косметологии наиболее спорный. Существуют 3 варианта ее применения: инъекции, наружные средства и различные БАДы. Лет 15 назад никто и не знал о ее существовании. Однако косметология наиболее молодая, но стремительно развивающаяся наука. Эффект от инъекционного использования трудно отрицать. Остается разобраться в эффективности кремов и сывороток. А вот тут необходимо вспомнить пару слов из химии. У любого вещества есть молекулярный вес. Если молекула тяжелая, значит, она большая и трудно проникает в ткань. Поэтому технология производства качественной, а для нас это синоним работающей гиалуроновой кислоты в кремах и сыворотках, достаточно затратная. Эффективные средства не могут быть дешевыми. Что касается БАДов, этот вопрос недостаточно изучен. До 40% результата отмечает традиционная медицина и при применении плацебо. А уж исследований по БАДам никто не проводит.

Я пришла поздно с вечеринки и упала спать в косметике. Это ужас-ужас или ерунда? Основа косметологического ухода, безусловно, очищение. Качественное ежедневное очищение позволяет поддерживать все функции кожи в норме, а следовательно, дольше сохранять молодость. Однако у всех бывают различные бытовые ситуации, когда невозможно вовремя снять декоративную косметику, а иной раз даже банально умыться. Если эта ситуация однократная, это не критично. Имеет смысл дополнительно глубоко очистить кожу, напитать и увлажнить. Если данная ситуация приобретает системный характер, то надо понимать, что со временем кожа приобретет нездоровый цвет, возможно, появятся высыпания, и процессы старения пойдут гораздо быстрее.

Если рано начать делать инъекции гиалуронки и ботокс, то кожа быстро привыкнет к такой тяжелой артиллерии, и эффект от процедур сойдет на нет. Правда или ложь? Все инъекционные процедуры нужно проводить строго по показаниям и только у врачей. Врач должен грамотно оценить состояние кожи, наличие специфических проблем и предложить адекватную возрасту и состоянию инъекционную терапию. Поэтому конкретного ответа здесь нет, каждый случай индивидуален.

Фейс-фитнес — это реально работающая история или, скорее, самовнушение? Как профессионалы относятся к такому направлению? Фейс-фитнес, как и любой другой фитнес, призван тренировать мышцы, а значит, поддерживать мышечный тонус. Однако все понимают, что стать чемпионкой мира по художественной гимнастике в 40 лет невозможно. Так же и для этой методики. Существует определенный возрастной резерв, до которого виден ярко выраженный результат от занятий, а если еще и генетика хорошая, то внешность долго остается молодой. Но после определенного возраста законы физики никто не отменял, ткани непременно стремятся вниз! И здесь уже необходимы более радикальные меры.