На высоте: 5 секретов экспресс-макияжа к полету

Опоздать на первое свидание на 5-10 минут — святое дело. Но в случае с самолетом дела обстоят иначе. Даже если собрать чемодан за неделю до вылета, большинству из нас все равно не хватит времени на полноценный мейкап. «Долго рисовала стрелки» — довольно сомнительная причина, чтобы задерживать рейс с парой сотен пассажиров на борту. Как сделать идеальный макияж, если у вас в запасе только 10 минут, рассказывает бьюти-эксперт и арт-директор студии макияжа Artbanda Дарья Богатова.

Полная готовность!

Залог идеального макияжа — не плохое зрение, а правильно подготовленная кожа. Перед тем, как браться за спонжи и кисти, необходимо бережно очистить кожу мягким тоником, а также тщательно увлажнить ее кремом, маской или сывороткой с гиалуроновой кислотой.

Не секрет, что полет — это стресс не только для аэрофобов, но и для нашего лица. Сухой воздух и низкий уровень влажности в салоне провоцируют обезвоживание и шелушение кожи. Так, любые попытки выровнять тон и скрыть недостатки на скорую руку приведут к фиаско. Использовать увлажняющие средства следует заблаговременно — крем должен полностью впитаться.

Тонкости маскировки

Косметологи и визажисты настоятельно советуют отказаться от плотных текстур, особенно на время длительных перелетов. Плотное тональное покрытие, буквально, перекрывает коже кислород. Если без маскировки не обойтись, то советуем останавливаться на легких корректорах, жидких и кремообразных BB— и CC-средствах с увлажняющими компонентами, чтобы сохранить естественную влагу кожи. Для контуринга времени совсем мало — достаточно пары аккуратных штрихов бронзером и румянами.

Вы из тех счастливчиков, кому не нужно скрывать несовершенства кожи? Можно смело клеить патчи под глаза или наносить увлажняющую маску на время полета.

Улетные губы

Матовые, густые и плотные помады сильно сушат губы. На замену предлагаем эффективное экспресс-средство — тинт-бальзам. Плюсы очевидны: он защищает губы от пересыхания, придает губам желаемый оттенок, а также прост в нанесении — с ним не придется кропотливо вырисовывать ровный контур.

Чистые, как небо

У любителей вздремнуть в самолете тоже не все гладко: после сна тени и тушь предательски осыпаются и «отпечатываются» на нижних веках. Вот лайфхак: чтобы макияж оставался на своих местах до конца полета, сделайте выбор в пользу водостойких средств. От подводки и рассыпчатых теней лучше вовсе отказаться: симметричные стрелки и идеальные smoky едва ли получится нарисовать в спешке.

Плохая видимость

Перепады давления, кондиционированный воздух, ночные рейсы, недосып — вот, что может испортить даже самый виртуозный мейкап. Слизистая века неизбежно реагирует на негативные внешние факторы, а глаза испытывают дискомфорт, краснеют и слезятся. Чтобы макияж не «поплыл» к моменту посадки, рекомендуем использовать увлажняющие капли для глаз.

Ну все, вы великолепны! Приятного полета и мягкой посадки.