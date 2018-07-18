Выбор экспертов: 21 средство для тела с легкой текстурой

Средство с ароматом ванили из сада при монастыре Санта-Мария-Новелла, молочко с экстрактом медовой лаванды, освежающий лосьон с вербеной — эксперты выбрали средства, которые не оставят жирной пленки и наполнят легкостью и свежестью этим летом.

Лосьон для тела Сrema Сorpo Vanilla, Santa Maria Novella

Ванильные маньяки, зажмурьтесь, прижмите кошелечки к сердцу и не читайте этот текст.

Потому что после вы ринетесь в аптеку на Дмитровке (там флагманская база бренда) и лишитесь там рассудка.

Хорошо помню, как много лет назад, задолго до того, как эта редкая итальянская птица прилетела в Москву, я оказалась в Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella во Флоренции. Это был, наверное, единственный в моей богатой бьюти-биографии визит в бьюти-пространство, где мне хотелось купить ВСЕ.

История марки уползает аж в 13 век, считается, что она была основана монахами-доминиканцами, которые готовили мази и эссенции из лекарственных трав, растущих в саду при монастыре Санта-Мария-Новелла. А в 1533 году смешали чуть ли не первые в истории духи — для свадьбы Екатерины Медичи.

В 19 веке аптека досталась племяннику последнего монаха, управлявшего Officina Profumo Farmaceutica, и с тех пор уже четыре поколения его потомков, одно за другим, берегут это флорентийское сокровище.

Не знаю, что за ваниль взрастили для этого лосьона, но это тот вариант настоящей, природной, головокружительное сладкой, но не приторной ванили, который редко встречается в косметике (и никогда — в дешевой). Не булочки, не ликер, не что-то детско-пубертатное, а тонкая, звонкая и ни капельки не пошлая сладость.

Кроме запаха, лосьон (я все-таки считаю его «по текучести» лосьоном, а не кремом) быстро впитывается и дает увлажнение без пленки, летом особенно приятное.

Цена: 5 600 руб.

Крем для тела Skin Nourishing, Elemis

Это не история про экстренное глобальное увлажнение, но отличный поддерживающий уход для нормальной кожи. Консистенция — ближе к густому йогурту, лёгкая, быстро впитывается — удобно для лета, когда носишь платья и не хочешь, чтобы ткань липла к ногам.

Запах нейтральный, никаких фруктов-ягод и конфеток (хорошо для тех, кто не любит, чтобы уход спорил с запахом парфюма). Компактную тубу удобно брать в поездки и на фитнес.

Английский бренд Elemis сотрудничает с учеными из Кембриджа, чтобы постоянно находить новые формулы. В составе крема есть природный «ускоритель» метаболизма клеток — масло седмичника. По словам производителя, если пользоваться кремом больше трех недель, заметите антивозрастной эффект. За pH-баланс кожи отвечает экстракт овса, молочные протеины и масло ореха макадамии.

Цена: около 3 000 руб.

Крем для тела Body Cream, Nairian

Любопытную армянскую органическую марку привезла в Россию Cosmotheca меньше месяца назад. Первые впечатления от ее использования у меня приятные — Nairian хорошо сочетают западные технологии и локальные ингредиенты, и в итоге получается микс в лучших традициях нишевых уходовых марок. Флаконы у марки минималистичные, но дорогие и эффектные — никакой кричащей роскоши, сплошное изящество. Крем для тела у марки один, с легкой текстурой и запахом пряных трав, согретых солнцем. Единственная печаль — в упаковке всего 100 мл.

Цена: 1 750 руб.

Крем для тела Eveil de Soi Body Beautifier, Hysqia

Легкая текстура, плотный мускусный запах и мелкий золотистый шиммер — в общем, крем для многообещающей ночи. Швейцарская марка Hysqia сама по себе ужасно интересная: это нишевый бренд, специализирующийся на средствах интимного ухода. Современная женщина, согласно философии марки, уделяет достаточно внимания своему лицу, но обходит оным вниманием свои lady parts — и чтобы восполнить этот пробел, марка предлагает полную серию продуктов, включая ухаживающее масло для эрогенных зон (!) Но если эта покупка пока что в списке приоритетов не значится, начать знакомство можно с золотистого крема — а там уже и до остального очередь дойдет.

Цена: 10 200 руб.

Крем-суфле для тела Ginger Souffle Whipped Body Cream, Origins

Кроме нежного аромата имбиря, средство отлично ухаживает за кожей тела — моментально смягчает и увлажняет, а еще легко наносится, распределяется и достаточно быстро впитывается.

Цена: 800 руб.

Питательный лосьон для тела The des Vignes, Caudalie

В линейке есть освежающий спрей, который смело может заменить парфюм, ведь The des Vignes сочетает в себе ноты белого мускуса, нероли и имбиря. Но если вы хотите получить еще и уход за кожей, то вам нужен лосьон! Вам точно понравится идеально увлажненная после новинки кожа, легкая текстура крема и приятный аромат. Средство щедро обогащено маслом из виноградных косточек, обладающим увлажняющим действием, и полифенолами, обеспечивающими антиоксидантную защиту. От новинки вы получаете интенсивное увлажнение, легкое сияние, быстрое впитывание без следов на одежде и деликатный шлейф. Среди всех средств этой коллекции у лосьона, на мой взгляд, аромат менее выраженный — к слову, это уточнение для тех, кто боится «конкуренции» с парфюмом. Отдельно хочется похвалить состав средства лосьона: нет силиконов, фталатов, парабенов и продуктов животного происхождения.

Цена: 1 584 руб.

Молочко для тела Terre De Lumiere, L’occitane

Есть средства, с которыми я готова крутить романы годами: нет ни единого аргумента бросить и изменить с «новичком» помоложе. Молочко для тела Terre De Lumiere от L’occitane как раз из этой серии. Нежное, как летние облака; воздушное, как клубничное суфле; легкое, как тончайший шелк, — оно идеально для свиданий и вечерних прогулок по побережью.

Люблю его за многогранный аромат — букет из медовой лаванды, мускуса и ванильного послевкусия пьянит не хуже крепленого красного вина. Будьте уверены: он останется с вами надолго, а окружающие будут спрашивать, где купить такой же парфюм.

Кроме «одурманивающих» свойств у Terre De Lumiere прекрасный состав, чтобы обеспечить качественный уход: Ларский пчелиный воск, экстракт бобов Тонка и прочие полезные компоненты.

Молочко быстро впитывается, а благодаря светоотражающим частицам создает «влажный» эффект. Немного средства на ноги, немного на плечи, и вы готовы к кругосветному путешествию на яхте под алыми парусами.

Цена: около 2 000 руб.

Алоэ-гель для лица и тела Hidraloe Facial and Body Aloe Gel, Sesderma

«Зеленая-зеленая трава» — вот какие ассоциации вызывает у меня и цвет, и аромат средства. Нежно-зеленый гель пахнет как свежесрезанный стебель алоэ и на коже ведет себя очень похоже — быстро впитывается, успокаивая кожу. Именно для раздражений, шелушений и даже ожогов оно и предназначено — неслучайно алоэ даже в древние времена использовали для лечения солнечных ран.

В составе помимо алоэ есть масло шиповника, витамин А и бисаболол, которому особенно будет рад мой обгоревший этим летом нос. Но не думайте, что средство будет полезно только летом — сохраните баночку и на зиму, чтобы «успокаивать» обветренные красные щеки после кросса на работу и обратно».

Цена: 2 800 руб.

Освежающее молочко для тела Verbena Fresh Body Lotion, Loccitane

Всем тем, кто так и не нашел идеальное увлажняющее средство на летний период, советую обратить внимание на это молочко для тела.

Во-первых, освежающий цитрусово-травяной аромат отлично подходит для летнего времени года, сочетаясь с любым парфюмом. Во-вторых, легкая текстура средства отлично распределяется и впитывается, не оставляя жирной пленки, но при этом отлично увлажняет кожу. И в-третьих, легкий охлаждающий эффект — это именно то, что так нужно в жаркие летние дни. В общем, Loccitane в очередной раз позаботился о том, чтобы коже тела было комфортно в любое время года.

Цена: 1 990 руб.

Увлажняющий гель для лица и тела Cherry Blossom Moisture Gel, Skinfood

Частичка японской весны — новый увлажняющий гель для лица и тела с экстрактом цветков сакуры. Skinfood, как всегда, радуют формой и исполнением — в нежно-розовой приличных размеров баночке прозрачный гель, честно заслуживающий главную роль в видео из Instagram с различными желе и слаймами (очень хочется окунуть туда всю ладошку).

Несмотря на весенний сюжет, гель отлично впишется в жаркие летние дни, когда хочется увлажнить кожу, но от ощущения липкости некомфортно. Средство приятно охлаждает и смягчает кожу, мгновенно впитываясь и не оставляя следов на одежде. Благодаря ценному экстракту цветков сакуры, кожа лица и тела становится упругой, а тон выравнивается, — компонент ценят и за успокаивающие свойства, поэтому рекомендуем подружиться с новинкой после принятия солнечных ванн.

Цена: 650 руб.

Регенерирующий экспресс-крем Bioelia Soft Repairing Cream, EGIA

В топ-лист моих любимых кремов (ищите по ссылке) вполне могло бы вписаться средство от EGIA — легкая гелевая текстура и отличный состав подходят для комбинированного типа, а еще помогают увлажнить и успокоить кожу тела. Именно поэтому место в моей отпускной косметичке уже забронировано для этого белоснежного чуда.

Крем очень быстро впитывается, практически превращаясь в воду на коже, но питательные свойства при этом не теряются. В составе — микс из синтетических и растительных компонентов, которые часто используются для производства противоожоговых и противовоспалительных средств: мальва, ромашка, алоэ, пантенол, масла ши и сладкого миндаля, а также ментол (он заметно освежает и улучшает микроциркуляцию). Помимо отличного увлажнения крем способен быстро расправиться с покраснениями, раздражением и даже ожогами после солнечных ванн. Советую использовать и после косметологических процедур — пилинга или эпиляции, чтобы избавиться от дискомфорта и успокоить кожу.

Цена: 5 625 руб.

Лосьон для тела 113 Vildros/Wild Rose Body Lotion, L:А Bruket

Весной у меня всегда начинается новая жизнь, а это значит, что я больше устаю. Расслабиться в этом сезоне мне помог лосьон с невероятным ароматом дикой розы, который успокаивает душу и тело. Приятная легкая текстура не делает кожу липкой, а сам лосьон отлично напитывает и восстанавливает ее за ночь — наношу его только вечером после душа, чтобы усилить эффект релаксации.

Порадовал и состав средства — в нем содержится масло дикой розы (отсюда и запах, как будто стоишь около розовых кустов в саду), натуральное кокосовое масло и масло ши. За счет них средство помогло мне справиться с раздражениями, которые появились на коже из-за первого весеннего ветра.

А узнаваемый аромат будет еще долго напоминать мне о вечернем солнце и радостных переменах, которые происходили со мной этой весной. У средства очень экономичный расход, и я думаю, что это лето мы тоже будем встречать вместе, ведь запах розы (читайте: радости, любви и надежды) актуален в любой сезон.

Цена: по запросу

Лосьон для тела Moroccan Rose Otto Body Lotion, Ren Если вы в поисках хорошего лосьона, который не только увлажняет, но и питает кожу, не оставляя на теле жирной пленки, то это — то самое средство вашей мечты.

Нежнейший аромат розы (на первом месте в составе розовая вода) в сочетании с растительными компонентами, маслом шиповника, ши, риса и дамасской розы делает лосьон очень легким и приятным. Средство легко распределяется на коже и быстро впитывается.

После нанесения остается защитная вуаль, которая не доставляет никакого дискомфорта, поэтому лосьон смело можно использовать утром после душа (даже если сразу придется натягивать на себя джинсы).

Бонус — удобная упаковка с дозатором, который выдавливает столько средства, сколько нужно для комфортного нанесения.

Цена: 2 800 руб.

Освежающий лосьон для тела SPF 25 Вербена, L'Occitane

С первого применения поняла, в какой момент буду пользоваться этим средством — оно отлично подойдет для отпуска на море. Пересушенную соленой водой, солнцем и песком кожу нужно спасать — и лосьон подойдет для этой миссии как нельзя лучше.

У средства достаточно плотная текстура (оно скорее похоже на питательный крем, чем на лосьон). Легко распределяется и быстро впитывается (не доставит неприятных ощущений, даже если вы сгорели). Приятный аромат с нотами цитруса останется на коже, но не будет надоедать (запах очень легкий). Самое ценное — охлаждающий эффект (спасет кожу и душу после целого дня на жаре). В составе — только натуральные ингредиенты и SPF 25 (можно нанести средство на полуденную прогулку и не бояться обгореть).

Цена: 1 990 руб.

Моделирующий, питательный крем для тела Synergie Massage, Salin De Biosel

Salin De Biosel — бренд профессиональной косметики, которому отдают предпочтение многие SPA-салоны и отели по всему миру. Питательный крем Synergie Massage — мое первое знакомство с маркой, которая делает ставку на натуральные составы (более 100 растительных экстрактов) и инновационные эксклюзивные комплексы (более 20).

Я не аллергик, но в начале весны обезвоженная кожа требует особого к себе отношения (на «Вы» и шепотом) — стоит один раз проигнорировать увлажнение, как она тут же передает «привет» шелушениям и красным пятнам. Несмотря на то, что базовая функция Synergie Massage — восстановление упругости, с питанием крем справился на 100 баллов. У средства отличный состав — содержит все необходимое для восстановления и увлажнения: экстракт корня лопуха, алоэ, кожуры ананаса, масло манго, какао, жожоба.

Крем с легкой текстурой хорошо впитывается и оказывает терморегулирующее действие (вы не ослышались): воспаленные участки кожи охлаждает, снимая жжение, на холодные оказывает согревающее воздействие. У Synergie Massage выраженный лимфодренажный эффект — после недели использования кожа становится более ровной, гладкой и упругой.

Цена: по запросу

Увлажняющий лосьон для тела Beautifying Body Moisturizer, Aveda

У средства специфический аптечный запах трав (который, впрочем, быстро выветривается) — результат микса розмарина, лаванды и бергамота. Летом такие ароматы мне нравятся, но зимой хочется «укутываться» в сладкие, вкусные запахи. Зато увлажняющий лосьон от Aveda очень хорошо впитывается, а это большой плюс осенью и зимой, когда нужно надевать несколько слоев одежды.

В составе четыре сертифицированных органических масла: ши, оливковое, соевое, сафлоровое. При этом лосьон не жирный, а даже, наоборот, может разочаровать обладательниц сухой кожи. Он дает очень легкое деликатное увлажнение, которое смягчает кожу на руках, локтях, животе и бедрах, но с осенней и зимней сухостью на ногах может не справиться. У лосьона плотная текстура, поэтому флакон объемом 200 мл расходуется очень экономно.

Цена: 3 300 руб.

Успокаивающий лосьон для тела Tranquillity, [comfort zone]

Успокаивающий лосьон для тела состоит на 88% из ингредиентов натурального происхождения, не содержит силиконов. Он не только увлажняет, но и имеет свойство снимать стресс и напряжение, потому что в составе имеется эксклюзивная смесь масел.

Лосьон бело-бежевого цвета, имеет очень легкую, приятную, немного жидкую текстуру. Скользит по коже, мгновенно впитываясь и не оставляя пленки на коже. Аромат действительно очень приятный — напоминает запах пушистой натуральной ели из леса. Держится в течение двух часов и оставляет приятный шлейф. Лосьон подойдет для нормальной и склонной к сухости коже — беспощадно уничтожит все шелушения!

Цена: 4 300 руб.

Лосьон для тела Luxury Body Lotion, La Ric Основная специализация бренда — средства для идеального маникюра и педикюра, а также ухода за кожей руки и ног. Надо сказать, что линейка уходовых средств для тела удалась бренду на «отлично». У лосьона достаточно легкая текстура, которая увлажняет кожу до 4-5 часов.

Это средство не восстановит пересушенную кожу, но отлично работает как экспресс-средство для моментального эффекта. Используя лосьон, вы получаете отдельное эстетическое удовольствие — упаковка выглядит как слиток золота, который приятно брать в руки. Натуральные ингредиенты в составе — отдельный бонус лосьона. В нем содержится экстракт алое, пантенол и золото, которые увлажняют, смягчают и омолаживают кожу.

Цена: 3 650 руб.

Бальзамическое молочко Biovenac, Methode Cholley

У моих мамы и бабушки всегда были проблемы с венами на ногах, поэтому я всегда знала, что и мне нужно уделить внимание этому до того, как станет поздно. Для устранения усталости и укрепления сосудов я регулярно пользовалась гелем из аптеки, который, увы, не всегда помогал.

Бальзамическое молочко имеет аккуратную пластиковую упаковку объемом в 200 миллилитров, из-за удобства перевозки я решила взять эту баночку с собой на отдых. В первый день после самолета мои ноги очень болели, поэтому я щедро нанесла бальзамическое молочко на икры и область под коленом на ночь. У него очень легкая консистенция и необычный аромат, но лично меня он не беспокоит. Молочко быстро впитывается, оставляя на коже легкий холодок. По словам производителя, средство укрепляет слабые стенки сосудов, а так же насыщает кожу витамином С. За первые три-пять дней применения заметила увлажняющий и освежающий эффект, кроме этого обратила внимание, что по утрам у меня перестали болеть ноги (из-за постоянной «беготни» я часто просыпалась уже уставшей). После самолета это молочко отлично приведет ваши ножки в порядок, а на постоянной основе станет заметен эффект отдохнувших ног.

Цена: 3 550 руб.

Увлажняющий крем для тела Moisturizing Body Cream Hydra 24, Lundenilona

Российскому бренду Lundenilona семь лет и назван он в честь основательницы — Илоны Лунден. Марка начиналась с одного средства — эликсира для волос и кожи. Сейчас ассортимент расширился до уходов для волос, кожи и даже зубов, а представительства Lundenilona есть в Беларуси и Казахстане.

Увлажняющий крем для тела я использую сейчас во время путешествия. Он легкий, здорово увлажняет и питает кожу, не оставляя липкий слой — можно сразу одеваться, что для лета очень большой плюс. Крем не решит других стратегически важных задач, будь то борьба с целлюлитом или подтягивание кожи, но с сухостью он справляется на ура! Для этого в составе есть целый комплекс компонентов: пантенол, масло карите, мочевина, гиалуроновая кислота.

Цена: 1 990 руб.

Лосьон для рук и тела Мандарин и Сорге, CND Летом кожа страдает не меньше, чем зимой — спасибо кондиционерам и резким перепадам температур, поэтому в жару я выбираю суперувлажняющие средства для тела. И если Babor я бы отнесла к категории средств для особенных моментов, то CND использую щедро, нанося на руки и открытые участки тела в течение дня. Легкая текстура быстро впитывается, делая руки мягкими и ухоженными. А удобная упаковка с дозатором поместится как на рабочем столе, так и на прикроватной тумбе, — чтобы вы никогда не забывали об увлажнении.

Цена: 740 руб.