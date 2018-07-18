Как продлить аромат духов в жаркую погоду

Лето — время, когда из-за жары многие запахи либо вовсе не ощущаются, либо становятся настолько неприятными, что лучше бы они относились к первой группе. Из-за тепла и влажности повышается потоотделение, вместе с которым с твоей кожи активно испаряются духи. Я подобрала для тебя 7 советов, как заставить любимый аромат держаться как можно дольше.

1. Организуй правильное хранение

Если твой бьюти-столик находится около окна, а все флаконы беспрепятственно получают солнечные ванны, то не удивляйся, почему любимые духи быстро теряют запах. Все парфюмеры сходятся во мнении, что прямой солнечный свет отрицательно влияет на ароматы, разрушая химические связи, которые придают парфюму его аромат и отвечают за продолжительность его восприятия. Независимо от цвета флакона тёмные и прохладные места лучше всего подойдут для его хранения. Холодильник — одно из неочевидных мест для хранения парфюма, а вот подоконники и ванные комнаты — места, в которых его лучше надолго не оставлять.

2. Сначала увлажни кожу

Летом кожа сильнее, чем обычно подвержена сухости, что не способствует закреплению запаха. Перед тем как распылить духи, нанеси солнцезащитный лосьон или любой другой увлажняющий крем, желательно без ароматизаторов, чтобы не перебить запах самого парфюма. Масляная основа сделает кожу более нежной и закрепит аромат духов на твоей коже. Еще один способ закрепить парфюм на теле — нанести его на ещё влажную кожу сразу после душа и дать ей высохнуть естественным путем. Поры раскрыты, и аромат проникает глубже, а не остается на поверхности, а значит, продержится до самого вечера.

3. Используй горячие точки

Если твой парфюм выветривается слишком быстро, попробуй не только увлажнять кожу, но и наносить его на конкретные области. Запястья, сгиб под коленом, шея, область за мочками ушей и виски — зоны твоего тела, кожа на которых очень тонкая, а циркуляция крови сильная. Именно поэтому их называют «горячие точки» или «зоны пульса». Близость капилляров поможет молекулам парфюма активироваться и раскрыться, а приток крови заставит их «вибрировать» на твоей коже.

4. Измени тип парфюма

Легкие цитрусовые ароматы отлично подходят для лета. Минус лишь в том, что в жаркую погоду они испаряются в среднем за 15 минут. Поэтому следует отдать предпочтение комбинированным ароматам: цитрус + мускусные, древесные, цветочно-фруктовые и другие стойкие запахи, пришедшие к нам из теплых стран. Туалетная вода по своей структуре не подходит для летнего времени года, и за счет повышенного испарения увеличивается и её расход. Лучше использовать парфюмированную воду, так как в её составе наибольшее количество масла: около 15%, в то время как у первой всего 8%.

5. Используй бальзам для губ У бальзама для губ больше полезных свойств, чем ты могла себе представить. Попробуй перед нанесением парфюма обработать им запястья или подколенные чашечки. Вазелиновая структура поможет сохранить запах гораздо дольше.

6. Не втирай

При нанесении парфюма постарайся его не втирать. Трение изменяет структуру аромата, и есть вероятность в конечном итоге не узнать свои духи. Мажь или распыляй — вот правило для нанесения парфюма, актуальное не только летом.

7. Не забывай о волосах

Волосы — удачное место для распыления духов, особенно для тех, кто много двигается и не делает причесок. За счет большой поверхности и структуры запахи на них задерживаются дольше, чем на коже. Приятным дополнением станет ароматный след, который ты будешь оставлять после себя. Прежде чем нанести парфюм на волосы, используй защитный спрей, чтобы не повредить их. При отсутствии защитных средств наноси парфюм с расстояния вытянутой руки, чтобы минимизировать попадание капель спирта глубоко в структуру волоса.