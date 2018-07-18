Как отличить ядовитый борщевик от лекарственного?

Дачники Новосибирской области жалуются на нашествие ядовитого сорняка. Десятки людей обратились к врачам с химическими ожогами. Между тем, есть два вида этого растения: ядовитый борщевик Сосновского и борщевик сибирский, в общем-то, безобидный. Как отличить один от другого?

Как рассказал эколог Владимир Быков , борщевик Сосновского при цветении имеет белый окрас в отличии от борщевика сибирского, цветки которого зеленовато-желтые. Отличить борщевик Сосновского от нашего безобидного и в чем-то даже полезного борщевика достаточно просто. Прежде всего, «пришелец» — это гигантская трава, способная вырасти и на три метра. А его полый стебель достигает в нижней части толщины в 5 — 7 сантиметров. Стебель борщевика Сосновского всегда, в большей или меньшей степени, покрыт красноватыми пятнами.

Сибирский борщевик — небольшое растение с лопастными листьями, покрытыми «нежным пушком». В голодные годы Великой Отечественной войны борщевик наряду с лебедой добавляли в борщ. По некоторым версиям, отсюда и название. В народной медицине отвар корневища, настой травы пили при различных желудочно-кишечных расстройствах, а распаренные листья прикладывали к суставам при ревматизме. Но, в современных условиях специалисты делать это не советуют — все-таки есть риск перепутать безобидное растение и ядовитый сорняк.

Действие борщевика проявляется не сразу. Специалисты советуют: если во время работы на огороде вы соприкоснулись с борщевиком, обязательно промойте кожу холодной водой с мылом и не загорайте два дня. Ну, а лучший способ профилактики ожогов — работать в перчатках и закрытой одежде.