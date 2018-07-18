Любимые духи знаменитостей. Чем пользуются Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм и другие?

Ни для кого не секрет, что аромат — важная составляющая образа. И звездные выходы на красную дорожу, конечно же, не обходятся без ароматного шлейфа. Узнай, какие духи любят Ким Кардашьян (37), Виктория Бекхэм (44) и другие звездные красотки.

все слайды

В парфюмерной коллекции Ким Кардашьян (37) не один десяток флаконов. Но букет из туберозы, ириса, пиона и соблазнительного мускуса в аромате Michael от Michael Kors остается самым любимым на протяжении многих лет.

все слайды

Кейт Босуорт (35) призналась, что уже очень давно пользуется одним и тем же ароматом — Gypsy Water от шведского бренда Byredo. Ей нравятся сложные и в то же время невинные ароматы. И Gipsy Water как раз из таких.

все слайды

Улыбчивая и яркая Камерон Диас (45) выбирает такие же ароматы. Например, Happy! от Clinique, в котором есть аккорды мандарина, грейпфрута, белой лилии, жасмина и магнолии.

все слайды

Виктория Бекхэм (44) обожает мускусные ноты. Ее фаворит — Room Service от Vilhelm Parfumerie. Звезда призналась, что часто меняет парфюм в зависимости от настроения, но Room Service незаменим.

все слайды

Меган Маркл (36) преданная поклонница марки Jo Malone. На каждый день герцогиня предпочитает легкий и свежий London's Wild Bluebell.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lyubimye-duhi-znamenitostej-chem-polzuyutsya-kim-kardashyan-viktoriya-bekhem-i-drugie/