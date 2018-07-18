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В парандже и даже с темной кожей: зачем модель Анастасия Решетова экспериментирует с бьюти-образами
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В парандже и даже с темной кожей: зачем модель Анастасия Решетова экспериментирует с бьюти-образами 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Прошло не так много времени со съемок первого кампейна для beauty-пространства Inhype Beauty Zone, а Анастасия Решетова уже сделала второй. Героиня примерила на себя четыре образа: азиатки, латиноамериканки, арабки и афроамериканки. Что из этого вышло, смотри в фотогалерее!
Главная идея имеет социально значимый подтекст: национальное и религиозное равенство. Этническая составляющая делает каждого из нас уникальным, и ее нужно подчеркивать, а не скрывать за слоем макияжа, который позволит слиться с общей массой.
В современном обществе идеалом красоты считается девушка с великолепной кожей, определенными параметрами и деталями внешнего облика, и ради его достижения представительницы прекрасного пола готовы идти на любые уловки. Но, пытаясь обмануть природу, они обманывают сами себя. Параметры, которыми разные культуры измеряют женскую красоту, заставляют вернуться в реальную жизнь и оглядеться: окружающие нас люди привлекательны благодаря уникальности, а не слепому подражанию навязанному идеалу. Совершенство — это не голливудские стандарты, а нечто необузданное, многогранное, выразительное, не подчиняющееся каким-то законам.
Анастасия продолжает выстраивать собственную идеологию, транслируя ее посредством своего проекта. «Красота не имеет национальности, религии и общих стандартов. Она коснется каждого, кто будет готов. Здесь, в Inhype Beauty Zone, — говорит Анастасия. — В съемке были использованы образы лишь малой части этнокультурного разнообразия, но я надеюсь, что идея найдет отклик в сердцах международной и мультикультурной общественности».
К слову о культурном обмене — ты только посмотри, как в Inhype Beauty Zone освоили самую трендовую укладку сезона — афрокудри. Стилисты салона поделились с редакцией WMJ.ru бьюти-секретами, и теперь ты можешь повторить ее в домашних условиях!
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Фото: пресс-служба
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