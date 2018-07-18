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3 простые летние укладки на каждый день
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3 простые летние укладки на каждый день 

Harper’s Bazaar 31 минуту назад
Фото: Harper’s Bazaar
Советует Артем Станев, основатель салона красоты STANEV:
В моде естественность (читай: легкие, слегка небрежные локоны). Сделать такую укладку несложно: сначала посушите волосы феном вниз головой для дополнительного объема. Затем, используя щипцы среднего диаметра, накрутите отдельные пряди волос, меняя направление — от лица и к лицу, — это придаст укладке одновременно рельефность и легкость. Наконец взбейте локоны руками. Вуаля — все готово! По желанию можно использовать соляной спрей для эффекта пляжных локонов или обычный лак.
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Второй вариант — ломаные локоны. Такой текстуры можно добиться при помощи конусных щипцов или утюга для волос. Накручиваются отдельные пряди волос, при этом кончик остается прямым. Обязательно взбейте получившиеся локоны, чтобы добавить укладке воздушность и естественность.
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Третий вариант — объемные кудри на брашинг. Фаворит среди укладок, который подойдет к любому образу и для любого случая, будь то простой бранч с друзьями или свадьба. Такие кудри подчеркнут женственность и красоту волос. Эта укладка сложнее в исполнении и требует определенных навыков, а неумелое обращение с расческой может привести к неприятным последствиям! Ровно тот случай, когда лучше довериться профессионалам.
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