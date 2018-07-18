Рекордсменки! 10 звезд, сделавших пластику слишком много раз

Увеличить грудь, изменить форму носа, подтянуть кожу или даже вставить импланты в скулы — эти звезды попробовали все и не собираются останавливаться. BeautyHack — о селебрити, зачастивших с походами к пластическому хирургу.

О количестве пластических операций Шер ходят легенды — одни утверждают, что за ее плечами более тридцати трансформаций, другие уверены, что их количество перевалило за сотню. Сама певица сначала признавалась в двух операциях, утверждая, что ничего кроме носа и размера груди не меняла. Спустя некоторое время заявила — увлечение пластикой переросло в зависимость. По примерным подсчетам специалистов, в целом на операции певица потратила около 750 000 долларов — изменила форму носа, увеличила грудь, сделала липосакцию, несколько подтяжек, скорректировала форму губ, удалила зубы для изменения овала лица и вставила импланты в скулы.

Лил Ким Глядя на американскую рэп-исполнительницу сейчас, сложно поверить, что это именно та Лил Ким из клипа Lady Marmalade. Как и многие коллеги по цеху, она сделала операцию на носу и увеличила грудь сразу на два размера еще на заре своей карьеры. С тех пор Ким ложилась под нож по меньшей мере десять раз, но результатом была недовольна. Не считая многочисленных ринопластик (спинка носа звезды то исчезает, то возвращается на место), Лил вставила импланты в скулы, сделала круговую подтяжку лица, чтобы изменить разрез глаз, и даже осветлила кожу.

Актриса прекрасно выглядит, несмотря на возраст 50+, — заслуга, конечно, здорового образа жизни, а еще отличной работы пластических хирургов. По примерным подсчетам, Деми потратила больше миллиона долларов на бьюти-преображения. Начала с ринопластики, затем увеличила грудь для съемок в фильме «Стриптиз» (роль обязывала). Дальше — больше: Мур сделала липосакцию, чтобы изменить овал лица, увеличила ягодицы и весьма удачно поэкспериментировала с блефаропластикой. Кстати, маммопластику актриса сделала несколько раз: первые установленные импланты были слишком круглыми и выглядели неестественно.

Мы не знаем, стала бы Памела Андерсон секс-символом 90-х без всех этих пластических операций или нет, но нам точно запомнился ее образ спасателя в красном купальнике. Именно для этой роли звезда сделала маммопластику, после чего гордо заявляла: «Моя грудь сделала карьеру, а я просто за ней следую». С тех пор она изменила размер груди по меньше мере пять раз (один из имплантов даже выставила на аукцион), затем начала эксперименты с липосакцией — убрала лишнее с внутренней части бедер, талии, области галифе и ягодиц. Не так давно Пэм увлеклась и пластикой лица: сделала коррекцию скул, приподняла брови с помощью круговой подтяжки и изменила форму носа — сузила спинку и уменьшила кончик.

Актриса не любит публично заявлять о пластических операциях, но от хирургов ничего не утаишь: таблоиды приписывают ей по меньшей мере пять трансформаций, не считая постоянных подтяжек лица, шеи и других частей тела. А началось все с безобидной ринопластики — неудачная операция изменила форму переносицы, за ней последовала другая попытка преобразиться, и Мел уже было не остановить. Помимо пластики, актриса перестаралась и с косметологическими процедурами: из-за ботокса лицо стало неподвижным, а филлеры полностью деформировали губы.

Мег Райан

Девушку с лицом ангела — а именно так называли актрису поклонники — теперь не узнать. Как и многие другие актрисы, Мег объявила войну первым признакам старения и увлеклась пластикой. Сначала хирурги сделали ей эндоскопическую подтяжку лица, затем устранили двойной подбородок — но на этом актриса не остановилась. Последовала коррекция носа, затем не самая удачная блефаропластика, и — как следствие — злоупотребление уколами красоты. Из-за изменившегося разреза глаз актрису часто сравнивают с другой жертвой пластики — женщиной-кошкой Джослин Вильденштейн, а из-за слишком увеличенных филлерами губ Мег приписывают сходство с Джокером.

«Иногда вижу свою фотографию и думаю, что выгляжу ужасно», — признается Кортни Кокс, известная по роли Моники Геллер в сериале «Друзья». Поклонники ситкома наблюдали не только за жизнью любимых героев, но и за трансформациями Кокс: все началось с инъекций — лицо «Моники» разгладилось, а мимика стала менее выразительной. Актрисе этого не хватило и она решила лечь под нож — за ее плечами как минимум четыре операции, включая подтяжку лица. Одно мы знаем точно — о проделанных с лицом манипуляциях Кортни пожалела и призвала всех не повторять ее ошибки, а стареть с достоинством.

Кортни Лав Еще одна Кортни стала жертвой пластической зависимости — правда, у певицы все зашло намного дальше. Одну только ринопластику звезда делала трижды, честно признаваясь в этом в своих интервью. «В 80-х я снималась в кино, и, если честно, у меня был действительно большой нос. Он подходил только для радио», — без стеснений заявляла Кортни. Одной ринопластикой дело не обошлось: вдова Курта Кобейна делала липосакцию ягодиц, бедер и живота, блефаропластику, увеличивала размер груди и увлекалась филлерами. Дошло до того, что в 2006 году Кортни пришлось лечь в больницу, чтобы массово исправить погрешности неудачных операций.

Голди Хоун

Поклонники актрисы долгое время были уверены, что она не увлекается пластикой — и все потому что Голди делала это очень деликатно, в умеренных дозах. Несколько операций на груди, аккуратная подтяжка лица, липосакция — кто бы мог подумать, что актриса раз в год ложилась под нож? Сейчас все старания пластических хирургов свелись на нет — слишком частые круговые подтяжки изменили разрез глаз, сделав их намного меньше, а злоупотребление филлерами привело к деформации улыбки.

Звезда американского реалити-шоу «Голливудские холмы» на MTV мировую популярность обрела не из-за высоких рейтингов шоу, а из-за того, что в 2009 году за один день она сделала 10 пластических операций и косметологических процедур. Отважиться на «все и сразу» решился пластический хирург Франк Райан, но далось такое преображение актрисе не легко: она чуть не умерла от количества анестетиков, замедливших ее дыхание до пяти вдохов в минуту. И все-таки Хайди пришлось лечь под нож еще раз — через некоторое время она призналась, что хочет вставить импланты поменьше.