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3 процедуры для волос, на которые стоит записаться
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3 процедуры для волос, на которые вам стоит записаться 

Harper’s Bazaar 52 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Проверено редакцией!

BRONZE & BEAUTY

Здесь знают, как призвать к порядку бесконтрольно вьющиеся и пушащиеся пряди. Если проблема вам знакома не понаслышке, выбирайте процедуру Adorn американской марки Marcia Teixeira и без колебаний доверьтесь мастерам салона. В результате волосы станут заметно более гладкими, блестящими и невероятно приятными на ощупь. Тут же можно (и нужно) решиться на стрижку.

HOUSE OF FAME BEAUTY

Отчаянные бьютиголики, внимание: если вы переусердствовали с укладками до такой степени, что волосы начали усиленно подавать сигналы бедствия, срочно бегите на процедуру Strength Vial от Kevin Murphy — ее очень круто делают в House of Fame Beauty. Комбинация продуктов с соевым белком позволит вернуть эластичность и объем.

"ОБЛАКАSTUDIO"

Во всех салонах сети теперь делают безаммиачное — а значит, максимально щадящее окрашивание Organic Colour Systems. Но и это еще не все: мастер в обязательном порядке нанесет на волосы укрепляющую маску с протеинами. Держим пари: весенние эксперименты с цветом пройдут на ура!
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