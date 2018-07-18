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3 масла для тела, которые нужно взять в отпуск
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3 масла для тела, которые обязательно нужно взять в отпуск 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
В честь своего 10-летия марка Moroccanoil впервые представила в России средство для тела — Moroccanoil Dry Body Oil, основанное на маслах арганы, оливы и авокадо. Невесомая формула мгновенно впитывается в кожу, увлажняя ее. Аромат сухого масла такой же, как и у легендарного масла для волос. Приобрести его можно в эксклюзивном наборе.
Масло помадного дерева создано специально для принятия солнечных ванн. Солнцезащитный фактор минимальный, поэтому применять его лучше на пятый-шестой день отпуска, когда кожа изрядно подрумянится. Оно стимулирует выработку меланина, обеспечивая ровный золотистый загар.
Питательный коктейль на основе масел винограда, гибискуса, кунжута и арганы из линии The des Vignes может похвастаться упоительным ароматом. Здесь соединились белый мускус, нероли, имбирь и жасмин — о парфюме придется забыть. Его же можно использовать для волос.
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