3 масла для тела, которые нужно взять в отпуск

3 масла для тела, которые обязательно нужно взять в отпуск

В честь своего 10-летия марка Moroccanoil впервые представила в России средство для тела — Moroccanoil Dry Body Oil, основанное на маслах арганы, оливы и авокадо. Невесомая формула мгновенно впитывается в кожу, увлажняя ее. Аромат сухого масла такой же, как и у легендарного масла для волос. Приобрести его можно в эксклюзивном наборе.

Масло помадного дерева создано специально для принятия солнечных ванн. Солнцезащитный фактор минимальный, поэтому применять его лучше на пятый-шестой день отпуска, когда кожа изрядно подрумянится. Оно стимулирует выработку меланина, обеспечивая ровный золотистый загар.

Питательный коктейль на основе масел винограда, гибискуса, кунжута и арганы из линии The des Vignes может похвастаться упоительным ароматом. Здесь соединились белый мускус, нероли, имбирь и жасмин — о парфюме придется забыть. Его же можно использовать для волос.