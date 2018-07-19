Ещё
Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма
Далее:
Читайте также:
Ещё
Участница "ВИА Гры" выходит замуж: конец карьере?
Участница "ВИА Гры" выходит замуж: конец карьере?

Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Маркетинговая компания Vibes Media из Чикаго подала в суд на Ким Кардашьян за копирование дизайна их логотипа для флакона новых духов KKW Beauty. Об этом сообщает TMZ.
По словам представителей Vibes Media, фирма не давала Ким Кардашьян разрешения на использование их официального логотипа. Они утверждают, что форма и цвет упаковки парфюма Kimoji Vibes, а также сама надпись повторяют форму вывески в их офисе.
Vibes Media требует уничтожения всех нераспроданных экземпляров и выплаты денежной компенсации.
Во вторник, 17 июля, Ким Кардашьян представила новую линейку парфюма, в которую вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Кардашьян не потратила ни доллара на рекламу духов, однако они вызвали ажиотажный спрос у поклонников, и в течение первых пяти минут продаж телезвезда заработала пять миллионов долларов.
KKW Beauty — бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Женский форум  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы лучшие марки томатного сока8
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории2
Звезда «Девяти с половиной недель» резко постарела1
Участница «ВИА Гры» выходит замуж: конец карьере?1
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт15
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
12:51
Продукты, которые помешают сну
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение