Ким Кардашьян попросили избавиться от ее парфюма

Маркетинговая компания Vibes Media из Чикаго подала в суд на Ким Кардашьян за копирование дизайна их логотипа для флакона новых духов KKW Beauty. Об этом сообщает TMZ.

По словам представителей Vibes Media, фирма не давала Ким Кардашьян разрешения на использование их официального логотипа. Они утверждают, что форма и цвет упаковки парфюма Kimoji Vibes, а также сама надпись повторяют форму вывески в их офисе.

Vibes Media требует уничтожения всех нераспроданных экземпляров и выплаты денежной компенсации.

Во вторник, 17 июля, Ким Кардашьян представила новую линейку парфюма, в которую вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Кардашьян не потратила ни доллара на рекламу духов, однако они вызвали ажиотажный спрос у поклонников, и в течение первых пяти минут продаж телезвезда заработала пять миллионов долларов.

KKW Beauty — бренд, основанный Ким Кардашьян-Уэст в июне 2017 года. Первыми продуктами в линии были средства для контуринга и хайлайтеры. В первый день продаж марка выручила 14 миллионов долларов.