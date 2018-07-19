Ким Кардашьян выпустила новый парфюм в виде персика

Ким Кардашьян знатная затейница. В прошлом месяце девушка и главная бизнес-леди Голливуда выпустила парфюм с флаконом — точной копией ее тела. Сегодня Ким преподнесла ценителям ароматов новый сюрприз. В продажу поступили три аромата по мотивам «кимоджи»: Kimoji Cherry, Vibes и Peach. Напомним, что знаменитые эмоджи девушка выпустила в декабре 2015 года.

Ароматы, судя по всему, пахнут волшебно. Ким описывает парфюм Peach у себя в stories так: «Сочный персик, свежий нектарин, лепестки жасмина, цветок персика, сливочная ваниль, сандаловое дерево и мускус». Парфюмы продаются на сайте kkwfragrance.com, стоимость каждого — $45.

В декабре 2015 года Ким Кардашьян представила собственные эмоджи. Сегодня в продажу поступили три аромата по мотивам «кимоджи»: Kimoji Cherry, Vibes и Peach.

Так, например, Ким описывает парфюм Peach у себя в stories: «Сочный персик, свежий нектарин, лепестки жасмина, цветок персика, сливочная ваниль, сандаловое дерево и мускус». Парфюмы продаются на сайте kkwfragrance.com, стоимость каждого — $45.

В декабре 2015 года Ким Кардашьян представила собственные эмоджи. Сегодня в продажу поступили три аромата по мотивам «кимоджи»: Kimoji Cherry, Vibes и Peach.

Так, например, Ким описывает парфюм Peach у себя в stories: «Сочный персик, свежий нектарин, лепестки жасмина, цветок персика, сливочная ваниль, сандаловое дерево и мускус». Парфюмы продаются на сайте kkwfragrance.com, стоимость каждого — $45.