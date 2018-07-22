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Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
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Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут 

Вечерняя Москва 24 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Многомиллионная армия фанатов Ким проявила небывалый интерес к парфюму звезды.
Участница реалити-проекта «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов всего за пять минут на продаже своего нового парфюма KKW Beauty.
В линейку вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Как сообщает TMZ, сама 37-летняя звезда не потратила на рекламу ни цента. Она лишь подарила несколько флаконов в подарок своим друзьям и сестрам.
KIMOJI Peach, Cherry & Vibes fragrances are available NOW on KKWFRAGRANCE.COM @kkwfragrance
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
17 Июл 2018 в 12:00 PDT  Несколько звездных публикаций в Инстаграм-историях создали настоящий «бум-эффект» — многомиллионная армия фанатов Ким проявила небывалый интерес к ароматам. Так, Кардашьян побила рекорд своего супруга Канье Уэста, чья сувенирная продукция принесла ему полмиллиона за 30 минут.
Напомним, что ранее Ким Кардашьян-Уэст заявила, что когда-нибудь уйдет в политику.
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Женский форум  Ещё 9 источников 
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