Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут

Многомиллионная армия фанатов Ким проявила небывалый интерес к парфюму звезды.

Участница реалити-проекта «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов всего за пять минут на продаже своего нового парфюма KKW Beauty.

В линейку вошли три аромата: Kimoji Cherry, Kimoji Peach и Kimoji Vibes. Как сообщает TMZ, сама 37-летняя звезда не потратила на рекламу ни цента. Она лишь подарила несколько флаконов в подарок своим друзьям и сестрам.

KIMOJI Peach, Cherry & Vibes fragrances are available NOW on KKWFRAGRANCE.COM @kkwfragrance

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

17 Июл 2018 в 12:00 PDT Несколько звездных публикаций в Инстаграм-историях создали настоящий «бум-эффект» — многомиллионная армия фанатов Ким проявила небывалый интерес к ароматам. Так, Кардашьян побила рекорд своего супруга Канье Уэста, чья сувенирная продукция принесла ему полмиллиона за 30 минут.

Напомним, что ранее Ким Кардашьян-Уэст заявила, что когда-нибудь уйдет в политику.