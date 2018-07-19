Ещё
WMJ BOX: идеальная косметичка для прогулки на яхте
Далее:
Читайте также:
Ещё

WMJ BOX: идеальная косметичка для прогулки на яхте 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Специально для тех, кто решил провести незабываемое время в морских странствиях, мы собрали незаменимые средства, которые защитят от солнца и помогут создать образ сногсшибательной яхтсменки, в новом WMJ BOX!
Первое, что необходимо взять с собой на борт, — это хороший санскрин. Из-за преломления солнечных лучей о водяную гладь кожа получает удвоенную порцию солнечного света, поэтому без высокого SPF-фактора в круизе не обойтись. Легкие водостойкие средства с SPF 30 идеально подойдут для этой ситуации. Чтобы успокоить кожу после длительного пребывания на солнце, тебе понадобятся кремы с содержанием пантенола и сока алоэ вера. Кроме пагубного воздействия на кожу, UV-излучение к тому же разрушает структуру волос. Если красивые локоны под кепкой прятать совсем не хочется, стоит взять с собой и смягчающий мист для волос.
Конечно, даже в морской прогулке каждая девушка хочет иметь безупречную кожу, поэтому без тонального средства не обойтись. Мы как раз на этот случай подобрали легкий водостойкий тон от Make Up Forever. Кстати, наносить его можно не только на лицо, но и на тело, если вдруг тебе потребуется замаскировать некрасивые прыщики на спине. Стоит взять с собой в путешествие и другие водостойкие продукты для летнего макияжа. Тушь и губная помада сочного ягодного оттенка или многофункциональный тинт для губ и щек — незаменимые мастхэвы.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram!
Текст: Дарья Солодовникова
Фото: Юлия Воробьева
Видео: Екатерина Худякова
WMJ.ru: последние новости
Самые крутые бьюти-хаки, которые помогут сохранить загар надолго Пикантный момент: где и зачем стоит сделать интимный пирсинг «Копия Барби, только большого размера»: Глюк'Oza поделилась откровенным снимком в бикини
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Японки нашли способ увеличивать бюст на один вечер15
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день74
Как понять, что вы начали стареть3
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера7
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение