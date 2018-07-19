WMJ BOX: идеальная косметичка для прогулки на яхте

Специально для тех, кто решил провести незабываемое время в морских странствиях, мы собрали незаменимые средства, которые защитят от солнца и помогут создать образ сногсшибательной яхтсменки, в новом WMJ BOX!

Первое, что необходимо взять с собой на борт, — это хороший санскрин. Из-за преломления солнечных лучей о водяную гладь кожа получает удвоенную порцию солнечного света, поэтому без высокого SPF-фактора в круизе не обойтись. Легкие водостойкие средства с SPF 30 идеально подойдут для этой ситуации. Чтобы успокоить кожу после длительного пребывания на солнце, тебе понадобятся кремы с содержанием пантенола и сока алоэ вера. Кроме пагубного воздействия на кожу, UV-излучение к тому же разрушает структуру волос. Если красивые локоны под кепкой прятать совсем не хочется, стоит взять с собой и смягчающий мист для волос.

Конечно, даже в морской прогулке каждая девушка хочет иметь безупречную кожу, поэтому без тонального средства не обойтись. Мы как раз на этот случай подобрали легкий водостойкий тон от Make Up Forever. Кстати, наносить его можно не только на лицо, но и на тело, если вдруг тебе потребуется замаскировать некрасивые прыщики на спине. Стоит взять с собой в путешествие и другие водостойкие продукты для летнего макияжа. Тушь и губная помада сочного ягодного оттенка или многофункциональный тинт для губ и щек — незаменимые мастхэвы.

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Фото: Юлия Воробьева

Видео: Екатерина Худякова