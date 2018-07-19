Клаудиа Шиффер стала выглядеть вдвое моложе

Похоже, супермодель пьет какой-то секретный эликсир красоты.

Легендарной топ-модели в конце августа исполнится 48 лет. Но выглядит она так, что ей не дашь и 30-ти. И все было бы понятно и совсем не удивительно, если бы красоткой Клаудия была лишь на обложках журналов и модных съемках. Но на обычном «домашнем» фото она тоже выглядит вдвое моложе, чем на самом деле.

Ни одной морщинки! Идеальная кожа, точеные и ничуть не расплывшиеся черты лица, изящные руки и щиколотки, и все та же знаменитая чуть удивленная улыбка, за которую ее когда-то полюбил весь мир. Ах, да — и белокурые локоны — прическа, которой красотка никогда, по ее собственному признанию, не изменит. «Мои волосы стали моей визитной карточкой, я горжусь этим и поэтому никогда не рискну коротко постричься или перекраситься», — как-то сказала модель.

Одна из самых красивых блондинок мира не раз рассказывала, что сохранять фигуру ей помогают пилатес, правильное питание и аквааэробика. А чтобы кожа была свежей и здоровой, Клаудия добавляет в рацион морковку, яблочный сок, воду с лимоном и имбирем, которые придают лицу свежесть и заряжают энергией на весь день.

А энергии звезде надо много! Ведь, несмотря на возраст, она до сих пор продолжает сниматься и выходить на подиумы. А еще Шиффер — актриса, а также посол доброй воли ЮНИСЕФ

В личной жизни у Клаудии тоже все в порядке: уже 16 лет она состоит в браке с Мэттью Воном , британским продюсером и режиссером. У них трое детей: 15-летний сын Каспар, 13-летняя дочь Клементина и 8-летняя Козима Вайолет Вон Драммонд. Что же, все слагаемые счастья — налицо. А ведь именно это внутреннее состояние лучше всяких диет и косметологов позволяет сохранить красоту и выглядеть молодо.

Как менялась Клаудия Шиффер за 25 лет 1992 год. Больше фото — по стрелке.

1995 год 1998 год 2000 год 2001 год 2003 год 2005 год 2008 год 2011 год 2014 год Выглядеть как модель: 10 лучших образов Клаудии Шиффер

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