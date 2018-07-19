Покрытый тату россиянин отрезал гениталии ради эстетического совершенства

32‐летний Адам Курилкале из Калининграда начал покрывать свое тело татуировками, когда рак осветлил отдельные участки его кожи. Татуировки стали настоящей страстью россиянина: сейчас татуажем покрыто более 90% его тела. Решив, что его пенис выбивается из общей идеи татуажа, Адам без сомнений решил избавиться от неэстетичного первичного полового признака.

Адам в соцсетях поделился со своими поклонниками — их у раскрашенного мужчины немало — фотографиями, сделанными почти сразу после операции по удалению гениталий. На одном из снимков россиянина держит его девушка.

Когда из-за болезни тело Адама стало покрываться светлыми пятнами, он решил их скрывать под татуировками. Когда разрисованными оказались более 90% тела, оказалось что эстетическому совершенству мешает только член. Решение отрезать гениталии было принято Адамом без колебаний: искусство важнее.

«Мой любимый цвет, например, всегда был серым, в разных тонах, и поэтому мой текущий цвет кожи — графит»., — рассказал Адам. По его словам, оставшейся незакрашенным маленький участок кожи вскоре тоже будет разрисован.

Житель Химок признался в любви к родному городу необычным способом. У мужчины уже была татуировка с надписью «Химки», теперь он дополнил ее изображением противотанковых ежей и брутального медведя.