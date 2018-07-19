Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали

Ароматы женщины используют уже не первое тысячелетие. Некоторые запахи способны привлечь противоположный пол, другие отталкивают. Сегодня парфюмеры создают необычные композиции, в том числе с добавлением фантазийных ингредиентов, но без уловок маркетологов композиции не найдут покупателей. А вот занимательные факты из истории парфюмерии.

1. Парфюмерия появилась потому, что с помощью ароматов скрывали запахи тела. В средние века гигиена была на не слишком высоком уровне, о ежедневных процедурах речь не шла, поэтому появление неприятных запахов было неизбежно. Духи помогали замаскировать их.

2. Самая популярная книга про ароматы — роман Патрика Зюскинда «Парфюмер».

3. Самый продаваемый парфюм — Chanel No. 5. Кстати, композицию придумала не сама Коко Шанель , а парфюмер Эрнест Бо. Он разработал 10 вариантов и принёс их Шанель в одинаковых флаконах. Легендарная мадемуазель выбрала флакон под номером 5.

4. Мужчины более восприимчивы к запахам, чем женщины.

5. В последние годы в парфюмерии царствуют запахи унисекс и странные варианты вроде запаха прачечной или бургерной. Кроме того, парфюмеры уже придумывают ароматы для похудения и омоложения.