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Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
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Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали 

Рамблер 1 час назад
Ароматы женщины используют уже не первое тысячелетие. Некоторые запахи способны привлечь противоположный пол, другие отталкивают. Сегодня парфюмеры создают необычные композиции, в том числе с добавлением фантазийных ингредиентов, но без уловок маркетологов композиции не найдут покупателей. А вот занимательные факты из истории парфюмерии.
1. Парфюмерия появилась потому, что с помощью ароматов скрывали запахи тела. В средние века гигиена была на не слишком высоком уровне, о ежедневных процедурах речь не шла, поэтому появление неприятных запахов было неизбежно. Духи помогали замаскировать их.
2. Самая популярная книга про ароматы — роман Патрика Зюскинда «Парфюмер».
3. Самый продаваемый парфюм — Chanel No. 5. Кстати, композицию придумала не сама Коко Шанель, а парфюмер Эрнест Бо. Он разработал 10 вариантов и принёс их Шанель в одинаковых флаконах. Легендарная мадемуазель выбрала флакон под номером 5.
4. Мужчины более восприимчивы к запахам, чем женщины.
5. В последние годы в парфюмерии царствуют запахи унисекс и странные варианты вроде запаха прачечной или бургерной. Кроме того, парфюмеры уже придумывают ароматы для похудения и омоложения.
Женский форум
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