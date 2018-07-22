«По следам Волочковой»: Наталья Водянова расстроила макияжем в бане

Российская модель Наталья Водянова — не только идеал женской красоты, но и пример для подражания, ведь звезда добилась успехов как в модельном бизнесе, так и на личном фронте, став хорошей женой и многодетной матерью. Однако недавний снимок Натальи из парной пошатнул ее пьедестал в глазах поклонников, которые отметили, что для полного сходства со скандальной Волочковой не хватает разве что только знаменитого шпагата.

Известная модель Наталья Водянова показала поклонникам, как решила провести свой выходной день. И к удивлению, досуг звезды весьма прост — Наталья отправилась в сауну, откуда поделилась со своими почитателями эффектной фотографией. Несмотря на скромную позу, которую приняла Водянова для снимка, некоторые обыватели отметили невероятную сексуальность, волнами исходившую от мировой модели и признанной красавицы. И даже простой раздельный купальник красного цвета выгодно подчеркнул достоинства знаменитости, представив ее фигуру, напрочь лишенную пышного бюста, в весьма аппетитном виде.

Однако больше всего внимания привлекло лицо Натальи — внимательные поклонники заметили, что париться звезда отправилась при полном параде, не смыв со своего лица слои косметики. Такой странный подход не мог не смутить обывателей, которые решили, что Водянова зашла в парную только для фотографии, либо, что еще хуже, вдохновилась знаменитыми снимками большой любительницы бани, скандальной балерины Анастасии Волочковой. «В сауне с макияжем и в бикини? Медленно, но уверенно скатываемся по ее ступенькам до уровня Волочковой» «В сауне при макияже. Я чего-то явно не понимаю» «Ну точно по следам Волочковой. Осталось сесть на шпагат» «В сауне с макияжем? Или позируете просто ради фото» «Даже в сауне выглядит, как на подиуме! Волочкова нервничает где-то»

Примечательно, что это не первый раз, когда Водянова смущает своим неуместным поведением, вызывая возмущение даже у верных поклонников. К примеру, недавно звезда не постеснялась оголиться по пояс, чтобы своим обнаженным бюстом поддержать наших футболистов.