10 самых удачных поз для фотосессии, если вам за 40

Портрет Портретные фото лучше всего получаются при мягком и теплом свете. Он сглаживает тени, скрывая морщины и мелкие изъяны на коже. Смотреть нужно в сторону солнца (лучше всего уже заходящего), приняв «ломаную» позу, например, слегка повернувшись и направив взгляд через плечо. Но не поворачивайтесь слишком сильно — иначе на шеи появятся весьма непривлекательные складки. Избегайте крупноплановых портретов и используйте в кадре руки — расположив их, к примеру, возле лица или головы. При этом важно, чтобы кисти были расслаблены и находились в естественном положении. Самые лучшие позы для портрета:

Сделайте движение, как будто бы заправляя прядь волос за ухо, слегка опустив голову вниз (но только не в том случае, если у вас широкое лицо!). Слегка покрутите головой, приведя волосы в движение, и посмотрите в объектив камеры. Обопритесь подбородком на скрещенные пальцы и посмотрите вдаль в сторону от объектива. Скрестите руки на одном плече, голову слегка наклоните набок и вытяните шею. Прислонитесь к опоре — дереву или стене — виском. Коснитесь ее и руками, приподняв кисти до уровня груди. Добавьте в кадр дополнительные объекты: чашку кофе или букет цветов. Только держите их на некотором удалении — фото с половиной лица, скрытом среди лепестков, выглядят как минимум странно. Обопритесь подбородком на левую ладонь (это удобнее всего сделать, сидя за столом), а правое плечо немного подайте вперед — так ключицы будут выглядеть более рельефно.

Фотографии в полный рост Самая главная ошибка, которую женщины совершают во время фотосессии — вытягивают руки вдоль туловища. Этого делать нельзя — изгибы в локте, кисти, шее, ногах отвлекают внимание от некоторых проблемных зон в области бедер и талии. Но: никогда не показывайте зону подмышечных впадин — это заведомо проигрышный вариант даже при красивой груди и тонких, изящных руках. Допускается и даже приветствуется скрещивание рук. Но поза не должна быть слишком закрытой или зажатой. Женщинам среднего возраста не следует разводить ноги и слишком сильно демонстрировать зону декольте — после 40 лет откровенную сексуальность в образе лучше заменить элегантностью. Самые лучшие позы для фотографий в полный рост:

Скрестите руки на талии, обхватив кистями локти. Корпус слегка наклоните в одну сторону. Повернитесь на 45 градусов к объективу камеры, слегка согните одну ногу, зацепитесь большими пальцами за края карманов. Заведите руки за спину, слегка нагнитесь вперед и немного наклоните корпус в сторону. Взгляд направьте вниз. Улыбнитесь! (поза практически универсальна, но она выглядит не очень выигрышно, если у вас очень крупная грудь). Присядьте на какой-нибудь объект (перила или стол), обопритесь на него одной рукой (ведущей в кадре), а другой обнимите себя за талию, прикрыв зону живота. Еще один вариант фото с перилами. Повернитесь к ним лицом, обопритесь на них двумя руками и немного наклонитесь вперед. Такой снимок лучше всего делать со стороны.

Фото сидя Женщины после 40 лет часто стесняются фотографироваться сидя, испытывая комплексы по поводу складок на животе и боках. Такие несовершенства фигуры можно скрыть с помощью следующих поз:

Подтяните ноги к груди и скрестите лодыжки. Положите одну кисть на голень, а другой коснитесь волос над ухом, слегка наклонив голову набок и опершись локтем на колено. При съемках в помещении с диваном или кроватью присядьте так, чтобы ваша спина соприкасалась со спинкой мебели. Верхнюю часть корпуса немного поверните к объективу (съемка будет вестись сбоку). Ту ногу, которая первой появляется в кадре, слегка согните в колене. Другую ногу подтяните к груди чуть сильнее. Руками свободно обхватите колени и положите одну кисть на запястье другой руки. Присядьте на диван или кресло правым боком. Ноги согните в коленях. Левой рукой обнимите себя за талию, едва прикасаясь к одежде. Правой рукой (той, которой вы опираетесь на диван) коснитесь лица или оставьте ее на спинке дивана, позволив кисти свободно свисать вниз.