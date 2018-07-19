Пора в отпуск: 14 тревел-версий наших любимых продуктов

Освежающий спрей Oribe Côte d'Azur Hair Refresher

Этот спрей должен быть в вашей косметичке как минимум для удовольствия. Guilty pleasure для поклонников марки и ее фирменного аромата «Лазурный берег».

[news_photo_12]

Herbalife — Skin-kit Удобный по формату набор с линейкой Herbalife Skin, который не упадет тяжелым грузом в ваш чемодан. Средств хватит на 7 дней использования. В наборе: очищающий гель на основе алоэ, увлажняющий крем для естественного сияния кожи, ночной обновляющий крем, гель для кожи вокруг глаз с эффектом лифтинга и крем для кожи вокруг глаз.

Мини-форматы зубных паст «Рецепты бабушки Агафьи»

Мини-форматы новых натуральных зубных паст «Рецепты бабушки Агафьи» очень пригодятся в путешествиях — увы, но далеко не каждый (даже пятизвездочный) отель, может похвастаться зубной пастой для гостей. Поэтому все свое берем с собой.

Биогель для душа «Овсянка, сэр!» Organic Kitchen by Organic Shop

Что предпочитаете на завтрак? А ваша кожа? Готовы поспорить, увлажняющий гель для душа «Овсянка, сэр!» вашей коже придется по вкусу, даже если вы сами терпеть не можете овсянку. Кстати, объем — всего 50 мл.

Лак для волос Wellaflex

Лак для волос в формате travel-size незаменим в путешествиях — это один из базовых продуктов вашей косметички для путешествий. Кто знает, что ждет в поездке вас и вашу прическу.

Дорожный набор ароматов от Ormonde Jayne

Женщины — существа непостоянные, поэтому пользоваться одним парфюмом целый отпуск — совсем несерьезный подход. Для такого случая и создана мини-коллекция ароматов Ormonde Jayne, подходящих под любое настроение и для всех случаев жизни. Пять композиций можно даже комбинировать между собой и создавать столько новых сочетаний, сколько душе угодно.

[news_photo_14]

Солнцезащитный мини-лосьон Nivea «Защита и увлажнение» SPF 30 На самом деле ехать в отпуск лучше с полноформатной солнцезащитой, но, если ваш чемодан уже распирает, захватите мини-лосьон Nivea в крошечном флаконе. Перевеса не будет.

Термальная вода Uriage Water Mist SPF 30 Чем в более жарких широтах находится ваша точка назначения, тем больше необходимости в термальной воде. Спасет вас от превращения в плавленый сырок в тропическом раю.

Успокаивающая минеральная маска в формате саше VICHY Маска с текстурой легкого охлаждающего геля успокоит и увлажнит вашу кожу после принятия солнечных ванн. Обладает чудесным освежающим ароматом зеленого чая, жасмина, бергамота и белого мускуса.

Маска EVO The great hydrator travel

Маска для интенсивного увлажнения спасет ваши волосы от соли, ветра и распутает даже самые сложные морские узлы из ваших локонов. Идеальный размер для тревел-косметички.

Мицеллярная вода для чувствительной кожи La Roche-Posay Ultra

Собираясь в отпуск, помните об очищение — от этой повинности вам не освободиться даже на безмятежном отдыхе. Захватите любимую миццелярку La Roche-Posay в формате 100 мл — и будет вашей коже счастье.

Восстанавливающее и заживляющее средство Cicaplast Baume B5 Еще один герой от La Roche-Posay. На случай, если что-то пошло не так.

Kevin Murphy Fresh Hair

Без сухого шампуня — никуда. Особенно в отпуск, где переизбыток приключений может лишит ваши волосы презентабельного вида.

[news_photo_11]

Очищающая пенка Splat Maximum Icy Mint

Супер-практичное средство в любом путешествии. Удобно использовать в самолете (поезде, корабле — нужное подчеркнуть) или просто когда нет времени, но срочно надо освежить дыхание.

[news_photo_13]