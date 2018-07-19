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Что в составе: CC-крем Erborian
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Что в составе: CC-крем Erborian 

BeautyHack.ru 21 минуту назад
Фото: BeautyHack.ru
Людям с каким типом кожи стоит обратить внимание на это средство и почему? Какие ингредиенты делают крем легким по текстуре? На эти и другие вопросы отвечает независимый визажист Анжелика Баклага.
Средство должно обладать достаточно легкой и пластичной структурой, несмотря на то, что на деле это обратная эмульсия.
Структуру крема дают следующие ингредиенты: Disteardimonium Hectorite (контролирует реологию), Stearic Acid, Palmitic Acid, Trihydroxystearin (получен из касторового масла, способствует загущению), Polyester-1 и Silica Dimethyl Silylate (сополимер и обработанная силика для контроля вязкости), C12-14 Pareth-3 и PEG-200 (выполняют роль эмульгаторов).
В данном средстве широкий каскад УФ-фильтров (маркетинг обещает защиту широкого спектра с SPF 25). Большинство из них органические: Ethylhexyl Methoxycinnamate («работает» в UV-B спектре), Ethylhexyl Salicylate («работает» в UV-B спектре), Isoamyl p-Methoxycinnamate («работает» в UV-B спектре), Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine («работает» в широком спектре, т.е и в UV-A и в UV-B области). Также в составе есть неорганические уф-фильтры: диоксид титана (Titanium Dioxide) и оксид цинка, который для лучшего введения в формулу распределен в силиконах Methyl Trimethicone, Zinc Oxide, PEG-10 Dimethicone, Methicone. Неорганические фильтры будут давать защиту от солнечных лучей в широком спектре.
Для того, чтобы крем легко и равномерно распределялся по коже, в составе есть широкий каскад силиконов и эмоллентов. Силиконы Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Aminopropyl Dimethicone будут задавать различные сенсорные характеристики средству, улучшать распределение и повышать его стойкость. В помощь силиконам в составе есть эмоллент Hexyl Laurate. Он очень легкий по своей природе, будет минимизировать тяжелые ощущения, которые вызывают УФ-фильтры, а также способствовать более быстрому распределению крема на коже и пигментов в средстве. В составе есть «палочки-выручалочки». Например, сухой силикон Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, который обладает способностью поглощать себум, убирать липкость у средства, придавая ему шелковые ощущения и создавая легкий софт-фокус эфект. И Polymethylsilsesquioxane — силиконовая резина, которая придает средству устойчивость к смыванию и не дает пигментам образовывать комочки, улучшая их распределение.
Активная часть продукта разнообразна. В составе есть Niacinamide (форма витамина В3) и Tocopheryl Acetate (витамин А), которые обладают хорошим antiage-эффектом, и в целом положительно влияют на клетки кожи. Также в составе есть Adenosine (соединение, которое отвечает за энергию в нашей клетке) и каскад экстрактов (возможно, это комплексный активный компонент со сложным набором из следующих компонентов: Centella Asiatica Extract экстракт Центеллы Азиатской, Backhousia Citriodora Leaf Extract Лимонный Мирт, Althaea Officinalis Extract Алтей Лекарственный, Honey Extract, экстракт Меда, Malt Extract Экстракт Солода.
Для создания оттенка в средстве самый стандартный набор пигментов: Iron Oxides (CI 77492) желтый, Mica белый наполнитель, Iron Oxides (CI 77491) красный, Iron Oxides (CI 77499) черный.
Консервация безпарабеновая (как и заявлено в маркетинге), представлена двумя консервантами: Phenoxyethanol и Ethylhexylglycerin.
Стоит отметить, что в составе достаточно длинный список аллергенов из парфюмерной композиции: Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Eugenol.
Итого: средство обладает легкой текстурой, благодаря хорошему каскаду УФ-фильтров должно обеспечивать защиту в широком спектре, создавая SPF 25. Этот СС-крем можно пробовать как обладательницам сухой кожи (обратная эмульсия достаточна питательна), так и обладательницам жирного типа кожи (эмульсия не содержит масел, а компонент, который поглощает себум, будет убирать его излишки). Консервация безпарабеновая, как и заявляет маркетинг, а стандартный набор пигментов будет придавать легкую коррекцию цвета. Активная составляющая крема весьма разнообразна, в чем плюс этого средства. Это и витамины, и целый набор экстрактов. Однако обладательницам чувствительной кожи или аллергикам стоит сделать изначально тест на раздражение, т.к в составе достаточно длинный перечень аллергенов из парфюмерной композиции.
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