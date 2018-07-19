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Не только спонжи: первое тональное средство от Beautyblender
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Не только спонжи: первое тональное средство от Beautyblender 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Компания, известная всему миру своими спонжами, выпустила первую тональную основу. Beautyblender Bounce Liquid Whip Long Wear Foundation — это косметическое средство в 32 оттенках и с матовым финишем.
Оттенки представлены от самого темного до совсем светлого — для девушек и женщин с белоснежной кожей. В состав тональной основы входят экстракт березы и гиалуроновая кислота, а масла и парабены отсутствуют. Из других преимуществ — легкая текстура, натуральный матовый финиш и стойкость 24 часа. Форма флакона почти квадратная, но с выемкой в форме бьюти-блендера под аппликатором. Это сделано для того, чтобы средство сразу можно было наносить на спонж.
Найти Bounce можно с середины августа во всех магазинах Sephora, а также онлайн.
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