Не только спонжи: первое тональное средство от Beautyblender

Компания, известная всему миру своими спонжами, выпустила первую тональную основу. Beautyblender Bounce Liquid Whip Long Wear Foundation — это косметическое средство в 32 оттенках и с матовым финишем.

Оттенки представлены от самого темного до совсем светлого — для девушек и женщин с белоснежной кожей. В состав тональной основы входят экстракт березы и гиалуроновая кислота, а масла и парабены отсутствуют. Из других преимуществ — легкая текстура, натуральный матовый финиш и стойкость 24 часа. Форма флакона почти квадратная, но с выемкой в форме бьюти-блендера под аппликатором. Это сделано для того, чтобы средство сразу можно было наносить на спонж.

Найти Bounce можно с середины августа во всех магазинах Sephora, а также онлайн.