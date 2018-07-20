Ещё
Как выглядят Джоли, Варум, Кудрявцева и другие звезды за 40 без макияжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как выглядят Джоли, Варум, Кудрявцева и другие звезды за 40 без макияжа 

Passion.ru 55 минут назад
Фото: Passion.ru
На красных дорожках, светских мероприятиях и страницах глянцевых журналов звезды выглядят ярко, эффектно, сексуально. Хотите узнать, как известные и успешные женщины за сорок выглядят не при параде и без макияжа?
Многие, к слову, в том числе и знаменитости выступают за полный или частичный отказ от декоративной косметики. Противницы макияжа считают, что нет ничего прекраснее естественной женской красоты, которую «боевой раскрас» только портит. «В последнее время все чаще отказываюсь от макияжа. Какое-то странное ощущение пластилина на лице, одна коллега по-доброму намекнула мне, что неприлично ходить без макияжа. Вот еду с работы и думаю, когда естественность стала неприличием?! Видимо я что-то упустила», — написала в своем Instagram Мария Кожевникова. Правда, краситься в итоге не перестала.
Алиша Кис заявила, что больше никогда не будет краситься — даже для выхода на красные дорожки (и слово свое, кстати, сдержала): «Это мое право — быть ненакрашенной. Я больше не собираюсь быть рабой косметики. Я свободна от стереотипов и культа физического совершенства».
Без макияжа на обложке глянцевого журнала появилась и Мила Кунис.
«Я положительно отношусь к женщинам, которые встают на тридцать-сорок минут раньше, чтобы сделать стрелки на веках. Думаю, это красиво. Но я не такой человек», — заявила актриса в интервью Glamour.
Фото: eastnews, instagram, starface, globallookpress / Anatoly Lomokhov, face to face, Birdie Thompson, F. Sadou, Lisa O_Connor, Nancy Kaszerman
Видео: instagram
Passion.ru: последние новости
10 вредных привычек, которые приближают вашу старость Олеся Судзиловская показала упругий бюст в откровенном бикини «Всегда грустные глазки!»: интернет-пользователи считают, что 5-летний Саша Плющенко слишком много работает
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Альба ужаснула фигурой в нелепых штанах6
Как живут вдовы знаменитостей
Что делают мамы, пока дети в школе: откровенные истории4
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт26
Ученые предупреждают: нельзя спать со смартфоном16
Видео
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:59
Бузова страдает от ночных кошмаров
Звёзды
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:34
«В мраморе жить будете?»: Бородина показала ремонт
Звёзды
06:22
Наглые вопросы, заданные звездам
Звёзды
05:07
Занятные новости о женском теле
Здоровье
11:32
Как живут вдовы знаменитостей
Звёзды
04:41
Факты о парфюмерии, о которых вы не слышали
Красота
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение