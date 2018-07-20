«Загорать надо с умом!»: на лице Юлии Барановской появилась пигментация

Юлия Барановская отправилась с детьми в круиз и публикует в сети много фотографий из разных мест, где останавливается лайнер, а также снимки с самого корабля. На одном из фото фанаты обнаружили у женщины проблемы с кожей: она пренебрегла солнцезащитным кремом, и на её лице появились заметные пигментные пятна, от которых порой не так легко избавиться.

Телеведущая предпочла путешествовать под палящим солнцем без какой-либо защиты, что и сказалось на её коже. Мало того, что на лице Юлии появился неравномерный загар, к нему присоединились и пигментные пятна. Поклонники, ставшие свидетелями неудачного результата пребывания на солнце, принялись ругать женщину за пренебрежительное отношение к здоровью и внешнему виду и попросили её воспользоваться хотя бы кремом после загара, чтобы как-то помочь несчастной коже.

Вероятно, такой горький опыт сподвигнет телезвезду в дальнейшем брать с собой в жаркие страны специальную косметику, ведь, как отметили её подписчики, от этих пятен избавиться будет трудно. Многие рассказали, что годами не могли вывести пигментацию, ходили к косметологам и пользовались различными кремами с отбеливающим эффектом, и временный загар совсем того не стоит. «Юля! Быстрее прячьтесь от солнца! Вы что хотите себе кожу испортить?!» «Ну вы переборщили с солнечными ваннами..» «От солнца надо защищаться! О чем вы думали?» «Надо загорать с умом!» «Крем же специально придумали, чтобы не обгорать!»

А на одном из последних снимков Юлии без макияжа подписчики увидели усы и принялись пошучивать над знаменитостью, попросив краситься, прежде чем публиковать фото.