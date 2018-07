Бьюти-дайджест: от шампуня для собак стилиста Ким Кардашьян до калькулятора загара

Бритни Спирс презентовала неожиданную бьюти-новинку, модель из Дубая запустила флешмоб в поддержку прыщей, а марка Estee Lauder представила целых 56 оттенков тонального средства. О чем еще говорили в мире бьюти на этой неделе — читайте в нашей рубрике «Бьюти-дайджест».

Модель запустила флешмоб в поддержку прыщей

В эпоху, когда заблюрить прыщик на носу можно в два клика с помощью приложения на смартфоне, фотографии без фильтра и фотошопа — настоящая редкость. Модель из Дубая Луиза Норскоут запустила флешмоб #Freethepimple («свободу прыщам»), девушка призывает не стесняться так называемых несовершенств и не подстраиваться ни под какие стандарты красоты. К акции уже присоединилась финалистка шоу «Топ-модель по-британски», которая выложила снимок без макияжа и призналась, что готова открыто говорить об акне.

Для любителей давить прыщи выпустили игрушку

Вы, возможно, уже слышали про Сандру Ли, американского врача-дерматолога, известную также как Pimple Popper. Ролики, на которых она давит прыщи своим пациентам, бьют все рекорды по просмотрам в Instagram. На днях Сандра анонсировала выпуск совместно с маркой Spin Master настольной игры Pimple Pete (ее можно будет купить на сайте Amazon , начиная с 1 августа по цене в 19,99 долларов).

Наверняка вы уже догадались, что нужно там будет делать. Впрочем готовы рассказать подробнее. Цель игры — помочь Pimple Pete (прыщавому Питу) избавиться от угрей. Каждый игрок крутит стрелку, которая укажет на лоб, левую или правую щеку или же подбородок. Затем игрок выбирает, какой прыщ он хочет выдавить. Количество очков, которые вы заработаете, зависит от уровня сложности. А теперь самая отвратительная часть — если вы переусердствуете, то из носа Пита начнет брызгать вода (имитирующая гной, видимо). Сомнительная забава, не правда ли?

Калькулятор загара

Кто из нас не проводил слишком много времени на пляже и не превращался после принятия солнечных ванн в красного рака… Благодаря новому калькулятору, созданному врачом Малгожатом Коперска, теперь вы точно будете знать, когда стоит уйти в тень. Вот как работает гаджет: введите несколько параметров в приложение (интенсивность солнечного света: от низкого до экстремально высокого, исходя из солнечной активности в вашем регионе, тип вашей кожи, данные о средствах с SPF, которые вы используете, и информацию о том, будете ли вы отдыхать на море или на горнолыжном курорте) и оно подскажет, какое максимальное количество часов (или минут) вы еще можете спокойно находиться на солнце.

Можно пойти от обратного — указать, сколько времени вы хотите еще позагорать, и гаджет подскажет, с какой степенью защиты крем вы должны использовать.

Идут на рекорд! 56 оттенков тонального средства Estee Lauder

Последнее время бьюти-бренды будто соревнуются, кто из них выпустит более широкую палитру оттенков. Estee Lauder в этом плане разошлись не на шутку. Марка создала целых 56 цветов своей легендарной тональной основы Double Wear Stay-In-Place Foundation. Их условно можно разделить на три подтона: холодные, нейтральные и теплые.

Если вы ищете средство, которое сделает кожу безупречной и матовой, но не превратит лицо в маску, то этот продукт вам подойдет. Если вам все еще нужны доказательства, посмотрите рекламную кампанию с балериной Мисти Копленд.

Бритни Спирс запускает гендерно нейтральный аромат

Бритни Спирс готовит для своих фанатов кое-что новенькое. На днях поп-принцесса выложила в Instagram короткое видео, на котором она зажигательно танцует, одетая в наряд из черного латекса и ботфорты, тем самым анонсировав выпуск нового парфюма My Prerogative.

«Прерогатива. Аромат для всех», — так звезда подписала ролик. Из каких нот будет состоять новинка, пока неизвестно. К слову, у Бритни уже есть большой опыт в парфюмерии: в 2004 году она выпустила свои первые духи Curious, потом свет увидел ароматы Believe, Sunset, Fantasy, Private Show и Radiance.

Густые и шелковистые: парикмахер Ким Кардашьян запустил линию для ухода за шерстью собак

Cтилист по прическам Ким Кардашьян и владелица бренда косметики по уходу за волосами Ouai Джейн Аткин выпустила шампунь для собак. Pet Shampoo не содержит вредных добавок, таких как фталаты, сульфаты и парабены. Зато это средство прекрасно справляется со своей главной задачей — убирает неприятный запах с шерсти и кожи домашних питомцев.

Его создатели обещают, что любимый пес будет благоухать цветочно-мускусным ароматом с нотами жасмина самбака, ириса и лилии. В его составе — яблочный уксус, обладающий антибактериальными свойствами и помогающий сбалансировать уровень рН, сок алоэ, который успокаивает кожу, и экстракт семян тамаринда, увлажняющий не хуже гиалуроновой кислоты. Новинка уже в продаже на сайте марки и стоит 29 долларов. Кстати, рекламная кампания шампуня заслуживает отдельного внимания — в ней приняли участие собаки, коты и даже маленькая свинка.

Желтая, белая, черная и серая помада Mark.

Помад много не бывает! Наверняка так подумали создатели новинки Mark., которые помогают создавать необычные эффекты на губах. В палитре шесть нетривиальных оттенков: черный, белый, желтый, мерцающий розовый (в духе лучших помад из 90-х), серебристый и серый.

Визажист Софа Каплан рекомендует носить каждый отдельно, однако ложатся они неплотно, да и стойкость может подкачать, поэтому лучше все-таки миксовать с другими помадами (так капризничать не будут) и получить один из шести эффектов: холодное или теплое мерцание, холодное омбре, более насыщенный оттенок, более светлый и более теплый.

Анастасия Решетова в образе азиатки, латиноамериканки, арабки и афроамериканки

Мы до сих пор не можем забыть старую съемку Анастасии Решетовой, которая была сделана в преддверии открытия салона Inhype Beauty Zone (тогда обнаженное тело модели украшали тысячи страз), а на днях вышла новая фотосессия девушки Тимати . Настя примерила на себя четыре образа: азиатки, латиноамериканки, арабки и афроамериканки. Главная идея имеет социально значимый подтекст: национальное и религиозное равенство.

Красота не имеет национальности, религии и общих стандартов. Ее основная функция — притягивать и облагораживать зрителя. Она коснется каждого, кто будет готов. Здесь, в Inhype Beauty Zone. В съемке были использованы образы лишь малой части этнокультурного разнообразия, но я надеюсь, что идея найдет отклик в сердцах международной и мультикультурной общественности,

— сказала Решетова.

Настя также отметила, что этническая составляющая делает каждого из нас уникальным, и ее нужно подчеркивать, а не скрывать за слоем макияжа, который позволяет сливаться с общей массой. Впрочем, кампания получилась весьма неоднозначной, многие пользователи сети были, мягко говоря, обескуражены, увидев страстно любящую обнажаться Решетову в хиджабе…

Дэвид Холберг стал звездой новой рекламной кампании Revlon

36-летний Дэвид Холберг, первый в истории Большого театра американец, ставший премьером, снялся в рекламной кампании новой туши Masculus Volumazing, Revlon.

Этот ролик транслирует главную миссию марки — вдохновлять людей выражать себя со всей страстью, оптимизмом и силой. Давайте разрушим барьеры! Я горд сотрудничать с Revlon. Наши различия, недостатки, в конечном счете определяют, кто мы как личности. Съемки в рекламной кампании — это уникальный опыт для меня,

— поделился впечатлениями Дэвид.

Вместе с Холбергом в клипе снялась 26-летняя Мэтти Таули, звезда клипов N. E. R. D. и муза Фаррелла Уильямса, а посмотрев ее зажигательные танцы в клипе Бейонсе Lemon, вы наверняка захотите вскочить и пуститься в пляс прямо сейчас!

