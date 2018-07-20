На пляже без макияжа: 5 самых удачных примеров звезд

Даже легкий макияж для выхода на пляж и «заплыва» за буйки — не самая лучшая идея.

Летом усиливается потоотделение и секреция сальных желез. Кожное сало, смешиваясь с пылью, грязью и ороговевшими частицами, закупоривает поры: образовываются черные точки и воспалительные элементы — в такой ситуации «мучать» кожу дополнительной нагрузкой практически преступление (о том, как правильно ухаживать за кожей на пляже можно почитать здесь).

Вдохновляемся примерами звезд, которые не стесняются выходить на пляж с «голым» лицом и при этом отлично выглядят!

Кайя Гербер

Лена Перминова

София Ричи

Наталья Османн

Изабель Гулар