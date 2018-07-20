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На пляже без макияжа: 5 самых удачных примеров звезд
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На пляже без макияжа: 5 самых удачных примеров звезд 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Кайя Гербер с естественным сиянием кожи без хайлайтера, Наталья Османн с выразительными скулами без скульптора и Изабель Гулар без яркой помады — кто из звезд не красится на пляж (и все равно выглядит отлично)?
Даже легкий макияж для выхода на пляж и «заплыва» за буйки — не самая лучшая идея.
Летом усиливается потоотделение и секреция сальных желез. Кожное сало, смешиваясь с пылью, грязью и ороговевшими частицами, закупоривает поры: образовываются черные точки и воспалительные элементы — в такой ситуации «мучать» кожу дополнительной нагрузкой практически преступление (о том, как правильно ухаживать за кожей на пляже можно почитать здесь).
Вдохновляемся примерами звезд, которые не стесняются выходить на пляж с «голым» лицом и при этом отлично выглядят!
Кайя Гербер
Лена Перминова
София Ричи
Наталья Османн
Изабель Гулар
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