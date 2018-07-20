Острая тема 

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Коган Лидия, главный врач клиники Бьюти Тренд, ведущий специалист по омоложению:

«ПОПЛЫВШИЕ» КОНТУРЫ ЛИЦА И МОРЩИНЫ — 2 основные проблемы после 35 лет. С возрастом область скул, губ, контур лица теряют четкие контуры, обозначаются носослезная и носогубные борозды. Своевременная коррекция этих «автографов» времени позволит оставаться молодой и отсрочить более серьезное вмешательство.

ENDORETGEL— новая инъекционная методика, в основе которой собственная плазма пациента. Новинка РЕШАЕТ ДВЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ — деликатное восполнение объемов и долговременное омоложение кожи.

ГЕЛЬ СОЗДАЕТСЯ при пациенте, на основе его собственной плазмы, полученной из крови, по новой технологии в течение 8-12 минут. После чего желеобразный EndoretGELинъекционно вводится в зоны лица, шеи и декольте — более всего подверженные старению и морщинам.

В отличие от синтетических филлеров, EndoretGel позволяет избежать эффекта «уточки» на губах и «перекаченности». Благодаря особой пластичности, EndoretGelдает максимально естественный результат в коррекции носослезной борозды и носогубных складок, волюмизации скул. Кроме того, EndoretGELэто 100% натуральный продукт, безопасный и не содержит никакой химии. Все больше врачей-косметологов делают выбор в пользу естественного омоложения EndoretGel.

«КОЛЬЦА ВЕНЕРЫ» или продольные морщины на шее одно из показаний для процедуры. Курс из 3-х сеансов значительно улучшит состояние кожи, восстановит упругость и минимизирует морщины. Процедура занимает 40 минут, а следы от процедуры полностью отсутствуют.

В ТЕЧЕНИЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ после процедуры происходит непрерывная биостимуляция внутренних ресурсов кожи, направленных на самоомоложение и самовосстановление кожи.

АУТОЛОГИЧНЫЕ МЕТОДИКИ (на основе плазмы крови) один из главных мировых трендов, за которым будущее anti-age медицины. И Endoret GEL относится к таким «умным» эффективным методикам.

Андрющенко Олеся, к.м.н., пластический хирург, победитель национальной премии «Хрустальный Лотос» в номинации «Лучший хирург по фейслифтингу».

ЖИРОСБЕРЕГАЮЩАЯ блефаропластика новая методика омоложения нижних век. Ее суть в одновременном проведении пластики век и липофилинга. Во время процедуры я деликатно убираю избытки дряблой кожи век и одновременно провожу липофилинг лица — заполняю жировыми клетками носослезную борозду, носогубные складки и подчеркиваю линию скул. Это позволяет избавиться от «мешков» под глазами, получить заметный омолаживающий результат и отсрочить подтяжку лица на долгие годы.

ЛИПОФИЛИНГ одна из самых востребованных процедур на сегодняшний день. Собственные жировые клетки пациента — самый лучший «наполнитель», который не вызывает отторжения, побочных эффектов и дает великолепный омолаживающий результат.

МЕШКИ ПОД ГЛАЗАМИ образуются по 2 причинам: 1 -кожа нижних век теряет упругость, 2— объем жировой клетчатки на лице уменьшается, а сам жир мигрирует или деформируется в грыжи. Именно поэтому для достижения всеобъемлющего омолаживающего результата необходимо действовать одновременно в двух направлениях: убирать избытки дряблой кожи и деликатно корректировать грыжи.

ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ к проведению жиросберегающей блефаропластики: выступают глубокая носослезная борозда, «грыжи» под глазами, потеря упругости кожи. К слову с такими проблемами ко мне обращаются не только возрастные пациенты, но и девушки 28-30 лет.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ жировых клеток — основа эффективности процедуры. Для забора жировых тканей я применяю ультразвуковую липосакцию Вейзер. Это одна из немногих методик, которая сохраняет целостность жировых клеток. В процессе мы забираем жир из проблемных зон и таким образом, получаем еще и моделирующий эффект.

В РЕЗУЛЬТАТЕ мы избавляемся от дряблой кожи, мешков и синяков под глазами, а также формируем плавный переход нижнего века в скулы. Плюс к этому жировые клетки улучшают качество кожи, она становится более упругая, эластичная, а лицо обретает здоровый красивый цвет.