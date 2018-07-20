5 советов для красивой улыбки

Чтобы красиво улыбаться, нужно прислушиваться к мнению стоматологов о здоровье зубов. Эти пять советов для красивой улыбки подойдут для каждого человека, соблюдать их будет очень просто.

Когда человек улыбается, он расслабляет мышцы лица и снижает уровень стресса в своем организме. Улыбка делает людей более привлекательными и дружелюбными, но многие вынуждены скрывать свои эмоции. Некрасивые зубы заставляют стесняться собственной улыбки, быть хмурым и унылым. Для того, чтобы улыбка стала предметом гордости, а не комплексов, нужно следовать советам стоматологов о здоровье зубов. Соблюдать эти рекомендации будет очень просто, а результат превзойдет все ожидания.

Качественное очищение зубной щеткой

С самого детства все знают, что чистить зубы нужно как минимум дважды в день, уделяя этому занятию не менее, чем по три минуты, но не все следуют этому правилу. Чистить зубы щеткой нужно сразу после пробуждения и вечером непосредственно перед отходом ко сну, после вечерней чистки зубов не следует есть и пить что-либо кроме воды. Это самый простой, но самый важный из советов.

Использование зубной нити

Зубная щетка поддерживает чистоту зубов, но полного очищения можно добиться только при использовании зубной нити. Если слишком усердно чистить зубы щеткой, то можно травмировать десны, но это не поможет избавиться от мельчайших частичек пищи между зубами.

Если не устранять загрязнения между зубами нитью, то они станут местом локализации бактерий, ухудшающих состояние полости рта.

Жевательная резинка

Жевательная резинка без сахара между приемами пищи не нанесет вреда желудку, напротив, будет полезным для состояния полости рта. Использование жвачки — это зарядка для мышц лица, в том числе челюстных мышц. Во время жевания резинки в ротовой полости будет вырабатываться повышенное количество слюны, что обеспечит очищение зубов от образовавшегося налета.

Снижение употребления сладостей

Сладости негативно сказываются не только на телосложении, но и на здоровье ротовой полости. Каждый стоматолог посоветует своему пациенту отказаться от сладостей, особенно от рафинированных сахаров. Сладкая среда в ротовой полости благоприятна для развития патогенных микроорганизмов, они становятся причиной кариеса и разрушения зубов.

Отказ от окрашенных продуктов

Все продукты и напитки яркого цвета окрашивают зубы, они становятся причиной темного налета. Отказаться от продуктов с красителями будет полезно не только для зубов, но и для здоровья. Также важно помнить, что окрашивание зубов происходит из-за употребления чая и кофе, это не повод оказываться от любимых напитков, но после употребления каждого из них необходимо почистить зубы или пожевать жвачку.