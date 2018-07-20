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Косметичка: любимые средства для экспресс-макияжа от Ян Гэ
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Косметичка: любимые средства для экспресс-макияжа от Ян Гэ 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Актриса, режиссер и певица Ян Гэ (@yangge_) рассказала, какой тональный крем поможет быстро выровнять кожу, с помощью какого средства можно создать эффект легкого загара и какая палетка должна быть в косметичке каждого бьютиголика.
Тональная основа для лица и тела BackStage, Dior
Легкая, воздушная и практически незаметная основа поможет за два взмаха кисточки обрести лицо «фарфоровой куколки». Новинка от Dior легко наносится — можно использовать спонж, кисть или вбить подушечками пальцев. Держится в течение дня и выглядит максимально естественно.
Очень радует широкая цветовая палитра: от полупрозрачного нюда до бронзового оттенка загара. По текстуре средство напоминает флюид — отличный вариант для нашего «тропического» лета (какую косметику взять с собой в отпуск читайте тут). Основу точно оценят любительницы селфи — создает эффект идеально ровного лица.
Пудра с эффектом сияния Extra Dimension Skinfinish, M. A. C  Люблю многофункциональные средства. Это совмещает в себе функцию пудры, хайлайтера, румян, а в случае необходимости способно заменить тени. Придает коже легкий оттенок загара, не создавая эффекта «желтизны» — да здравствует «холодный» подтон. Легко наносится, не «съедается» кожей и хорошо распределяется кистью.
Немного пудры на щеки, чуть-чуть на кончин носа и подбородок — вы словно только что из отпуска.
Матовая помада Soft Matte Nude, Nyx  Любите ли вы матовые помады так же, как люблю их я? Мой выбор — все оттенки телесного. С их помощью можно создать естественный дневной макияж «без перебора». Помаду Nyx люблю за текстуру — не расплывается за контур, не сушит, не скатывается в течение нескольких часов. Если хотите дополнительного увлажнения, до ее нанесения воспользуйтесь жирным бальзамом и подождите пять минут до полного впитывания.
Румяна Le Prisme Blush, Givenchy
Еще один «многостаночник» в моей косметичке — палетка работает и как румяна, и как тени. Я отдаю предпочтение персиковому оттенку — с ним лицо выглядит более отдохнувшим. Румяна отлично растушевываются, позволяя создать плавный переход, не осыпаются и ровно ложатся. В этой палетке найдете два оттенка. Можно смешивать или использовать по-отдельности — под настроение.
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