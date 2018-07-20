Купить нельзя забыть? Топ-10 новинок недели

Шампунь и кондиционер с кокосовым молоком, лосьон-автозагар для тех, кто устал быть бледным, помада с «сюрпризом» внутри и другие новинки этой недели, которые точно нужно попробовать.

Увлажняющий лосьон для автозагара Autobronzant Hydratant Lait, Avéne

Благодаря новинке от Avéne этим летом необязательно тратить много времени на бьюти-рутину — увлажнить кожу, а заодно придать ей естественный оттенок загара сможет лосьон Autobronzant Hydratant. Если вы еще не были в отпуске или просто устали гордо нести аристократическую бледность в массы, советуем попробовать!

Как и все средства марки, лосьон обогатили целебной термальной водой Авен, поэтому средство успокаивает кожу и снимает раздражение. А нанести автозагар смогут даже новички в этом непростом деле: нежирная легкая текстура отлично распределяется — пятен и полос не будет. Но если все же вы допустили погрешности, исправить недостатки поможет влажное махровое полотенце (проверено). Лосьон понравится и тем, кто хочет добиться эффекта «все и сразу» — первые признаки загара проявятся уже через час, а еще через несколько часов можно будет всем врать, что вы только что вернулись с Багамских островов.

Цена: 1 200 руб.

Ночная увлажняющая маска Water Sleeping Mask, Uriage

Несмотря на жару за окном, коже требуется хорошее увлажнение даже летом. По словам ассистента редакции BeautyHack Карины Ильясовой, арсенал увлажняющих и питательных масок в ее шкафу неисчерпаем, но не каждая подходит для такой погоды. С новинкой от Uriage — ночной увлажняющей маской — все по-другому:

«Марку Uriage я люблю давно, их средств у меня много, поэтому попробовать ультраувлажняющую маску решила сразу и бесповоротно. Во-первых, она ночная, поэтому одной проблемой меньше — не нужно тратить дополнительное время и отсчитывать минуты. По текстуре средство очень насыщенное — кажется, что маска из разряда тяжелой увлажняющей артиллерии. А еще она гипоаллергенная и подходит всем типам кожи. Помимо того, что она тонизирует и разглаживает рельеф, для меня самым важным бонусом оказалось восстановление кожного барьера (чрезмерное увлечение косметикой и уходовыми средствами дало свои результаты). Смываю маску утром привычными средствами, и кожа остается такой мягкой, что даже не хочется наносить дневной крем — ограничиваюсь легким средством с SPF».

Цена: 1 030 руб.

Универсальный крем Universal Cream Daily Multi-Purpose Treatment, Filorga

Французский бренд Filorga уже больше 30 лет выпускает средства, призванные бороться со старением кожи: в ассортименте есть все — от мезотерапевтических коктейлей (подробнее о мезотерапии можно прочитать здесь) до кремов, насыщенных антивозрастными компонентами. А этим летом марка выпустила универсальный крем, который подойдет для всей семьи, — он точно сэкономит место в чемодане, если вы отправляетесь в путешествие. А старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская положила новинку в спортивную сумку и взяла с собой в бассейн:

«В моей коллекции есть кремы для рук, ног, тела в целом, лица, зоны под глазами и даже отдельное средство для шеи. Но когда времени в обрез, спасаюсь универсальными помощниками, — такими как Universal Cream от Filorga. В меру питательный, но быстро впитывающийся крем подходит и для лица, и для тела — одинаково эффективно спасает от дискомфорта и стянутости (а после бассейна их ощущаешь во всей красе). Входящая в состав гиалуроновая кислота и липидовосстанавливающий комплекс будут дополнительно разглаживать кожу и предотвращать ее повреждение. Всем обладательницам чувствительного типа брать на заметку!»

Цена: 2 411 руб.

Зубная паста Coal & Minerals «Интенсивное отбеливание», ClearaSept

Марка ClearaSept возвела защиту от бактерий в высшую степень — средства прошли строжайшие клинические испытания, чтобы надежно защищать всех тех, кто с повышенным вниманием относится к своему здоровью. При этом антибактериальные комплексы подобраны таким образом, чтобы максимально снизить риски возникновения побочных или аллергических реакций. А специальная серия зубных паст Oral Care еще и помогает отложить визит к стоматологу: они решают самые сложные задачи — от снижения чувствительности десен и эмали до профилактики пародонтоза и отбеливания.

SMM-менеджер BeautyHack Александра Гришина протестировала новую пасту Coal & Minerals и рассказала о своих впечатлениях:

«Мне очень понравился приятный мятный вкус — не термоядерный, а с легким ароматом лекарственных трав. Уголь в составе пасты отвечает за отбеливание и полировку зубной эмали, а также предупреждает образование зубного налета. Кстати, на упаковке вы увидите немецкий знак качества — он там находится неслучайно! В составе нет алюминия и триклозана, а именно эти элементы при длительном использовании накапливаются в организме и приводят к серьезным проблемам. Триклозан, к слову, и вовсе не выводится из организма. С отбеливанием паста справляется неплохо: моментального эффекта, конечно, не будет, но спустя месяц вы сможете увидеть результат при ежедневном использовании утром и вечером».

Цена: 411 руб.

Дезодорант-антиперспирант для тела HEO, Garnier

В том, что касается выбора идеального дезодоранта, люди делятся на две группы: одни предпочитают спреи, не вынося ощущения липкости на коже (подобрать подходящий вам можно здесь), другие — любят ролики и стики, считая их наиболее эффективными. И для тех, и для других Garnier выпустили новинку — невидимый сухой крем со свойствами антиперспиранта. Он не только надежно защищает от пота и неприятного запаха в течение всего дня, но и совершенно не ощущается на коже.

Слегка надавите на тюбик — и на специальном скользящем аппликаторе появится нужное количество средства. Дезодорант быстро впитывается и не оставляет следов на одежде, а входящий в состав пантенол защищает кожу в этой деликатной зоне.

Цена: 186 руб.

Туалетная вода «Вербена-Мята», L’Occitane

Шлейф нового аромата «Вербена-Мята» от L’Occitane напомнил глоток холодного лимонада жарким летним днем. Кажется, что от самой парфюмерной композиции исходит легкий холодок — по крайней мере, именно к такому выводу пришла редакция BeautyHack, изнывая от жары.

Verbena Mint — лимитированное издание парфюма, а в довесок к нему марка выпустила целую коллекцию средств по уходу за телом, чтобы пахнуть как грейпфрутово-мятный смузи с ног до головы. Именно эти аппетитные нотки слышны в начале — со временем аромат становится теплее и чувственнее, ведь на смену бодрому цитрусу приходит спокойные мускус и белое дерево.

Цена: 4 100 руб.

Питательные шампунь и кондиционер с кокосовым молоком Nourishing Coconut Milk Shampoo and Conditioner, OGX Для редактора BeautyHack Дарьи Сизовой знакомство с брендом началось не с кокосовых новинок — средства с натуральными экзотическими компонентами она любит давно. В их составе нет парабенов, а большинство формул не содержит еще и сульфаты, поэтому заботу о волосах Дарья доверила новинкам без опасений:

«Еще один бонус в копилку OGX — все средства разработаны на основе салонных формул. Как будто каждое утро доверяешь свои волосы профессиональным мастерам! Главный ингредиент сладкой парочки — шампуня и кондиционера Nourishing Coconut Milk — кокосовое молоко, о полезных свойствах которого можно говорить бесконечно. А еще в них есть яичный протеин и кокосовое масло — гладкость и блеск вам обеспечены. У новинок очень приятная кремовая консистенция и волшебный запах, сразу переношусь на райские острова из рекламы «Баунти». После использования волосы становятся увлажненными и блестящими — как после салонного ухода. Но самое приятное — средства восстанавливают водный баланс волоса, что особенно актуально после отпуска (жара, песок и солнечные лучи не щадят никого)».

Цена каждого средства: 345 руб.

Помада с ухаживающей сывороткой Mon Cher Rouge, Л’Этуаль

Нежная кремовая формула и «сердце» в виде геля с мелкими блестками — вот какой подарок нам преподнесла марка Л’Этуаль этим летом. Новая формула Mon Cher Rouge влюбляет в себя с первого взгляда — помада скользит по губам, комфортно «носится» и дополнительно увлажняет.

Несмотря на сыворотку в центре стика, ультраблеска не будет — это классический кремовый финиш, придающий губам визуальный объем. В список ингредиентов включили экстракт мирта, масло гардении и витамин Е, поэтому новинка точно сможет заменить привычный бальзам для губ. А среди оттенков точно найдется «любимчик»: попробуйте классический красный «Шарлиз», нежно-розовый «Анжелина» или нюд на каждый день «Дженифер», который Лопес бы точно понравился.

Цена: 749 руб.

Питательный крем для умывания Riche Créme, Yves Rocher

Полезная новинка от французской марки Yves Rocher подходит не только обладательницам сухого типа кожи (что понятно из названия, ведь текстура обещает быть питательной), но и тем, кто не понаслышке знаком с жирным блеском и высыпаниями. Специальный корреспондент BeautyHack Дарья Миронова решила выяснить, подойдет ли новинка проблемной коже и справится ли с демакияжем:

«Несмотря на то, что моя кожа относится к жирному типу, хорошо пенящиеся очищающие средства ее пересушивают — в результате, высыпаний становится больше. Новинка от Yves Rocher не пенится совсем, по началу я даже сомневалась, справится ли крем с очищением кожи. Оказалось, питательное средство при контакте с кожей превращается в масло и смывает макияж на ура. По крайней мере, тональный крем ему точно поддался, а вот на зону вокруг глаз крем я не наносила (предпочитаю удалять тушь мицеллярной водой). Riche Créme хорошо смывается, не оставляет жирной пленки — результатом я очень довольна. Девушкам с сухой кожей новинка подойдет в любое время года, а я, пожалуй, отложу его до зимы, когда в таком деликатном очищении будет необходимость».

Цена: 650 руб.

Парфюмерная вода Ungaro Pink, Emanuel Ungaro

Попробовав новинку парфюмерного Дома Ungaro, ассистент редакции BeautyHack Карина Ильсова призналась: «Аромат просто создан для лета!» Легкую цветочно-сладкую композицию так и хочется постоянно ощущать на себе:

«Всего пара «пшиков» — и вы чувствуете сладкое облако из розовых фруктов, сочного мандарина и мускуса. Что касается оформления, то флакон выполнен в форме ассиметричной буквы U — это фирменный знак бренда. Кстати, новинки вышли в паре — ароматы Pink и Blue имеют соответствующие цвета. Эту парфюмерную воду я бы отнесла к разряду молодежных — с ней так и хочется быть милой и беззаботной. Композиция действительно уникальна: нанесите на пульсирующие точки днем, а вечером «наслаивайте» до нужной вам степени насыщенности — ноты заиграют по-новому!»

Цена: по запросу

Текст: Анастасия Сперанская