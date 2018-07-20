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«Увлеклась, ровняя»: в сети обсуждают неудачную форму бровей Марии Мироновой
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«Увлеклась, ровняя»: в сети обсуждают неудачную форму бровей Марии Мироновой 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Дочь легендарного актера Андрея Миронова Мария не только внешне похожа на своего знаменитого отца, но и обладает его удивительным талантом. Однако женщина, чье изящество не оставляет сомнений, все же регулярно подвергается критике в социальных сетях. Новой темой для обсуждения на бескрайних просторах Интернета стали «слишком тонкие» брови артистки.
Мария Миронова вовсе не относится к той категории звезд, которых можно было бы назвать социально активными. У актрисы имеется свой микроблог в социальных сетях, но публикации в нем, увы, появляются довольно редко. Кто знает, быть может именно поэтому каждый новый снимок дочери героя советских комедий привлекает такое внимание поклонников.
На последнем снимке, опубликованном в Инстаграм-аккаунте Марии, она выглядит очень нежно. Легкий макияж, задумчивый взгляд, устремленный будто бы сквозь объектив фотокамеры и длинные локоны светлых волос, спадающие на грудь. Казалось бы, какие негативные отклики может вызвать в сети снимок очаровательной женщины? Однако он подвергся шквалу негативных замечаний. Интернет-пользователи уверены, что Марии стоит обратиться к косметологу за помощью в корректировке формы бровей.
«Красивая женщина, но брови неопрятные» «Надо срочно менять форму бровей!» «Тонкие брови уже никто не носит. Талант — это круто, но выглядеть надо как звезда, а не провинциалка» «Похоже, что она немного увлеклась, ровняя форму… Тонкие и разные брови» «Мне кажется или форма у бровей разная?» Отметим, что не только бьюти-образ Марии подвергается критике в сети. Не так давно актрису упрекнули в неумении гармонично одеваться, когда она появилась на одной из кинопремьер в слишком плотных колготках.
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Женский форум
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